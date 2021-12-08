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  • Greitas ir patogus lyginimas

Nutraukta gamyba

FastCareLygintuvas su garų generatoriumi

GC7715/80

4
| (7) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Greitas ir patogus lyginimas
Lyginimo trukmę gerokai sutrumpinti padeda didelis nuimamas vandens bakelis, kurį lengva pripildyti ir kuris užtikrina didelį garų srautą. Dėl „SteamGlide Ceramic“ pado plokštės lyginti bus labai patogu.
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Lyginimo prekių ženklas

Su nuimamu vandens bakeliu

Greitas ir patogus lyginimas

  • Didžiausias 5,5 baro siurblio slėgis

  • 250 g garų pliūpsnis

  • Nešimo užraktas

  • 2,2 l nuimamas vandens bakelis

2,2 l XL nuimamas vandens bakelis idealiai tiks šeimoms

2,2 l XL nuimamas vandens bakelis idealiai tiks šeimoms

Lyginimo trukmę gerokai sutrumpinti padeda didelis nuimamas vandens bakelis, kurį lengva pripildyti ir kuris užtikrina didelį garų srautą. Dėl „SteamGlide Ceramic“ pado plokštės lyginti bus labai patogu

Nešimo užraktas patogiam ir saugiam nešimui

Nešimo užraktas patogiam ir saugiam nešimui

Lygintuvas su garų generatoriumi turi saugų nešimo užraktą. Galite padėti lygintuvą ant pagrindo taip jį padarydami saugesniu bei sumažindami galimybę pašaliniams prisiliesti prie karšto pado. Garų generatorių taip pat yra lengva nešti.

Į bakelį bet kada galite įpilti vandens iš čiaupo

Į bakelį bet kada galite įpilti vandens iš čiaupo

Jūsų garus generuojantis lygintuvas yra pritaikytas naudoti vandenį iš čiaupo. Jei lyginant bakelyje pasibaigia vanduo, nieko nelaukdami ir neišjungdami prietaiso galite lengvai jį pripildyti vandeniu iš čiaupo.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

7

Atsiliepimai

2

08/12/2021

Srbija

Srbija

Odličan proizvod.

Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.

Argumentai už

Za svaku preporuku.

Argumentai prieš

/

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

12/02/2020

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Philips FastCare

Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

07/11/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.

Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7715/80 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7715/80 Parní generátor

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