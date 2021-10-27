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Lyginimo prekių ženklas
Maks. 5,8, barų siurblio slėgis
Garų pliūpsnis iki 330 g
1,5 l vandens bakelis
Nešimo užraktas
Galingas nuolatinis garų srautas lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip papildomu garų pliūpsniu išsilygina net atkakliausios raukšlės. Papildomas garas idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.
Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
81
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Malinka91
27/10/2021
Україна
Заощаджує час
Швидко випрасовує речі. Постільну білизну можна складати в декілька разів і паром розгладжувати. Користуюсь все 4 роки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
08/11/2020
Україна
Незамінний помічник, зручний у використанні
Цей парогенератор використовує вже більше року. Перед покупкою довго вагалася між звичайною праскою та парогенератором, передивилась багато відео та перечитала безліч відгуків, але ні разу не пожалкувала про свій вибір. Особливо тоді коли з'явилася маленька дитина і необхідно частіше та більше приділяти цьому час. Дуже легкий у використанні, не займає багато місця, можна використовувати як у вертикальному так і в горизонтальному положенні. Не потрібно виставляти температуру, переживати пропалити, можна пропарити іграшки, подушки. Однозначно рекомендую, повністю задоволена!!
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Helen001
28/07/2020
Україна
Надприємне прасування
Під час прасування справді не потрібно замислюватися над температурою праски та пари. Дуже легка праска, зручно тримати у руці. Комфортно використовувати для прасування/відпарювання речей на вішаках, зокрема, штанів та піджаків. Я задоволена)))
Argumentai už
Комфортне прасування
Argumentai prieš
Не існує
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Su ECO mode sutaupoma iki 30 % energijos, palyginus su IEC 60311 standartu paremtu režimu „Turbo“
Palyginus su „Philips“ garų lygintuvu „Azur Performer“