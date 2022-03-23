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  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
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  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas

Nutraukta gamyba

PerfectCare Aqua SilenceLygintuvas su garų generatoriumi

GC8651/10

4.2
| (5) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Itin greitas ir tylus lyginimas
Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet kokia tvarka, nes nereikia reguliuoti nustatymų. Su „Philips PerfectCare“ pasieksite greitų rezultatų be jokios rizikos apdeginti savo drabužius ar padaryti juos blizgius. Lyginti išties paprasta.
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Lyginimo prekių ženklas

be jokio temperatūros reguliavimo

Itin greitas ir tylus lyginimas

  • Iki 6,2 barų slėgis

  • 330 g garų pliūpsnis

  • Nešimo užraktas

  • 2,5 l fiksuotas vandens bakelis

Tylioji garų technologija: galingas garų srautas ir minimalus triukšmas

Tylioji garų technologija: galingas garų srautas ir minimalus triukšmas

Mėgaukitės lygindami ir bendraudami su šeimos nariais ar žiūrėdami televizorių – jūsų netrikdys garų generatoriaus keliamas triukšmas. Tylioji garų technologija – tyli, bet galinga garų srauto technologija. Garų generatoriuje yra sumontuoti garų garsą slopinantys filtrai, kad būtų mažiau triukšmo, ir naudojama garsą sugerianti platforma, kuri slopina siurblio keliamą triukšmą.

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros, nes 2) ypač galinga cikloninė garų kamera perduoda nepertraukiamą garų srautą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

5

Atsiliepimai

3
1

23/03/2022

Polska

Polska

Funkcja pary

Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

30/01/2019

România

România

Timp redus de calcat

„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

10/02/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Страхотен продукт !!!

Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. Neriboto garų slėgio generatorių kategorija