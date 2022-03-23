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Nutraukta gamyba
GC8651/10
Lyginimo prekių ženklas
Iki 6,2 barų slėgis
330 g garų pliūpsnis
Nešimo užraktas
2,5 l fiksuotas vandens bakelis
Mėgaukitės lygindami ir bendraudami su šeimos nariais ar žiūrėdami televizorių – jūsų netrikdys garų generatoriaus keliamas triukšmas. Tylioji garų technologija – tyli, bet galinga garų srauto technologija. Garų generatoriuje yra sumontuoti garų garsą slopinantys filtrai, kad būtų mažiau triukšmo, ir naudojama garsą sugerianti platforma, kuri slopina siurblio keliamą triukšmą.
Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros, nes 2) ypač galinga cikloninė garų kamera perduoda nepertraukiamą garų srautą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.
Apdovanojimai
4.2
iš 5
5
Atsiliepimai
Glendzia27
23/03/2022
Polska
Funkcja pary
Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Roxana123
30/01/2019
România
Timp redus de calcat
„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Vlad8989
10/02/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотен продукт !!!
Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
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