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PerfectCare Aqua Silence Lygintuvas su garų generatoriumi

Nutraukta gamyba

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PerfectCare Aqua SilenceLygintuvas su garų generatoriumi

GC8651/10

PerfectCare Aqua Silence Lygintuvas su garų generatoriumi

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8651/10 - English (US)

  • PDF fail., 955.7 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron

  • PDF fail., 1.4 MB
  • 13 March 2024

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