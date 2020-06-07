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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
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Maks. 6, barų siurblio slėgis
Garų pliūpsnis iki 360 g
1,8 l vandens bakelis
Išimamas vandens bakelis
Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų, nepapildydami vandens bakelio.
Pritaikę pažangią „ProVelocity“ technologiją sukūrėme galingą lygintuvą su garų generatoriumi, kuris daug lengvesnis už įprastus modelius. Jis stabiliau stovi ant lyginimo lentos ir jį daug lengviau pernešti iš vienos vietos į kitą.
Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
17
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Zbyszek 1955
07/06/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt; polecam go każdemu; bardzo ułatwia prasowanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary
patka13
08/12/2017
Polska
Prasowanie - poziom +1 :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary
Tomasz1111
08/12/2017
Polska
Prasowanie - poziom +1 :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary