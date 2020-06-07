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Nutraukta gamyba

PerfectCare PerformerLygintuvas su garų generatoriumi

GC8715/20

4.4
| (17) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin greitas lyginimas
„Philips“ sukurtas „PerfectCare Performer“ garų generatorius – lyginkite lengvai, greitai nebijodami sudeginti drabužių. Galingas garų srautas giliai įsiskverbia į audinį, kad lengvai pašalintumėte net sunkiai išlyginamas raukšles.
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Lyginimo prekių ženklas

naudojant galingą garų srautą

Itin greitas lyginimas

  • Maks. 6, barų siurblio slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 360 g

  • 1,8 l vandens bakelis

  • Išimamas vandens bakelis

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų, nepapildydami vandens bakelio.

Paprastai valdomas lengvas garų generatorius

Paprastai valdomas lengvas garų generatorius

Pritaikę pažangią „ProVelocity“ technologiją sukūrėme galingą lygintuvą su garų generatoriumi, kuris daug lengvesnis už įprastus modelius. Jis stabiliau stovi ant lyginimo lentos ir jį daug lengviau pernešti iš vienos vietos į kitą.

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

17

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

2

07/06/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt; polecam go każdemu; bardzo ułatwia prasowanie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary

08/12/2017

Polska

Polska

Prasowanie - poziom +1 :)

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

08/12/2017

Polska

Polska

Prasowanie - poziom +1 :)

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

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