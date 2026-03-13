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PerfectCare Performer Lygintuvas su garų generatoriumi
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GC8715/20
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Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8715/20 - English (US)
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ lyginimo sistemos lygintuvo?
Kaip nuvalyti „Philips“ lyginimo sistemos padą?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano lyginimo lenta yra drėgna ir matau vandenį ant grindų
Mėlyna lemputė mirksi mano „Philips“ garų generatoriaus lygintuve.
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistemos garų pliūpsnis neveikia
Mano „Philips“ lyginimo sistema vertikaliuoju režimu tinkamai nepašalina raukšlių
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