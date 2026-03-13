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PerfectCare Performer Lygintuvas su garų generatoriumi

Nutraukta gamyba

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PerfectCare PerformerLygintuvas su garų generatoriumi

GC8715/20

PerfectCare Performer Lygintuvas su garų generatoriumi

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)

  • PDF fail., 128 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Performer Steam generator iron GC8715/20 - English (US)

  • PDF fail., 651.4 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

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Trikčių diagnostika ir šalinimas

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