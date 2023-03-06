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  • Itin greitas lyginimas
  • Itin greitas lyginimas
  • Itin greitas lyginimas
  • Itin greitas lyginimas
  • Itin greitas lyginimas
  • Itin greitas lyginimas

Nutraukta gamyba

PerfectCare PerformerLyginimo sistema

GC8735/80

4.8
| (49) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin greitas lyginimas
„Philips“ sukurta „PerfectCare Performer“ lyginimo sistema – lyginkite lengvai, greitai nebijodami sudeginti drabužių. Galingas garų srautas giliai įsiskverbia į audinį, kad lengvai pašalintumėte net sunkiai išlyginamas raukšles.
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Lyginimo prekių ženklas

naudojant galingą garų srautą

Itin greitas lyginimas

  • Maks. 6,5 baro siurblio slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 420g

  • 1,8 l vandens bakelis

  • su nuimamu vandens bakeliu

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Pritaikius šias pažangias technologijas lyginimas tapo daug greitesnis. Galingas nuolatinis garų srautas įveikia net sunkiai išlyginamas raukšles, greitai ir lengvai lygina storesnius audinius. Be to, prireikus galima pasinaudoti papildomu garų pliūpsniu. Tai ypač naudinga taikant vertikalų lyginimą garais arba bandant išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų, nepapildydami vandens bakelio.

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

49

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2

06/03/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Extra rychlé žehlení

Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.

Argumentai už

Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká

Argumentai prieš

Vcelku krátký přívodní kabel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Страхотен продукт!

Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.

Argumentai už

Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много добро решение за перфектно гладене!!!

Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.

Argumentai už

Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. sutaupoma iki 40 % energijos pagal IEC 603311, ECO režimu palyginti su turbo režimu.