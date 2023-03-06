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Maks. 6,5 baro siurblio slėgis
Garų pliūpsnis iki 420g
1,8 l vandens bakelis
su nuimamu vandens bakeliu
Pritaikius šias pažangias technologijas lyginimas tapo daug greitesnis. Galingas nuolatinis garų srautas įveikia net sunkiai išlyginamas raukšles, greitai ir lengvai lygina storesnius audinius. Be to, prireikus galima pasinaudoti papildomu garų pliūpsniu. Tai ypač naudinga taikant vertikalų lyginimą garais arba bandant išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.
Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų, nepapildydami vandens bakelio.
Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
49
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Fiškus
06/03/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Extra rychlé žehlení
Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.
Argumentai už
Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká
Argumentai prieš
Vcelku krátký přívodní kabel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Desyv
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотен продукт!
Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.
Argumentai už
Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Desi V
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Много добро решение за перфектно гладене!!!
Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.
Argumentai už
Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
sutaupoma iki 40 % energijos pagal IEC 603311, ECO režimu palyginti su turbo režimu.