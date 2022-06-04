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Lyginimo prekių ženklas
Maks. 7 barų slėgis
Garų pliūpsnis iki 420g
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Itin lengvas lygintuvas
Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.
Galingi, nuolat sklindantys garai lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip sunkiai lyginamos raukšlės nyksta panaudojus papildomą garų srautą ten, kur jo reikia. Papildomi garai idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
32
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Nata6970
04/06/2022
Україна
Рекомендую даний парогенератор
Не потрібно кожного разу виставляти температуру, праска сама все регулює. Всі види тканин прасуються легко, одним рухом. Відтепер процес прасування в задоволення.
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Кіт 06
20/08/2020
Україна
Задоволення на всі 100%
Супер відпарювач,усім рекомендую.краще ніж звичайна праска
Argumentai už
Так
Argumentai prieš
Ні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Asmal
04/04/2019
Україна
В цілому може бути!
Це не перший наш парогенератор Philips. З першим було дуже багато проблем: двічі міняли помпу, магазин Comfy відмовився приймати це за суттєвий недолік та замінити парогенератор по гарантії на новий, а у Philips вимагали висновок сертифікованого сервісного центру, який нам також не надали, тож щодо першого: маємо те, що маємо, - але "осад" залишився. Але ми - оптимісти, вирішили придбати ще один, GC8942, але на цей раз через офіційний інтернет-магазин Philips. В цілому праска виконує всі заявлені функції, працює тихо, з'ємний резервуар для води реально зручніший за вмонтований, як у попередніх моделях. Легкий, ковзає по поверхні, сила парового удару дійсно вражає. Рекомендую: прасувати одне задоволення!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Su ECO mode sutaupoma iki 30 % energijos, palyginus su IEC 60311 standartu paremtu numatytuoju režimu