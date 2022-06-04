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  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas

Nutraukta gamyba

PerfectCare Expert PlusLyginimo sistema

GC8930/10

4.9
| (32) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Nepaprastai lengvas ir galingas
„PerfectCare Expert Plus“ skirtas komfortui ir patogumui. Jis itin lengvas ir paprastai valdomas, tačiau iš jo sklinda galingi garai, kad greičiau išlygintumėte. Su technologija „OptimalTEMP“ būsite tikri, kad nesudeginsite jokių lyginamų drabužių.
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Lyginimo prekių ženklas

greičiui ir komfortui

Nepaprastai lengvas ir galingas

  • Maks. 7 barų slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 420g

  • 1,8 l nuimamas vandens bakelis

  • Itin lengvas lygintuvas

„OptimalTEMP“ technologija, nereikia nustatyti temperatūros

„OptimalTEMP“ technologija, nereikia nustatyti temperatūros

Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.

Užtikriname, kad nesudeginsite

Užtikriname, kad nesudeginsite

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingi, nuolat sklindantys garai lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip sunkiai lyginamos raukšlės nyksta panaudojus papildomą garų srautą ten, kur jo reikia. Papildomi garai idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

32

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

04/06/2022

Україна

Україна

Рекомендую даний парогенератор

Не потрібно кожного разу виставляти температуру, праска сама все регулює. Всі види тканин прасуються легко, одним рухом. Відтепер процес прасування в задоволення.

Argumentai už

За

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

20/08/2020

Україна

Україна

Задоволення на всі 100%

Супер відпарювач,усім рекомендую.краще ніж звичайна праска

Argumentai už

Так

Argumentai prieš

Ні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

04/04/2019

Україна

Україна

В цілому може бути!

Це не перший наш парогенератор Philips. З першим було дуже багато проблем: двічі міняли помпу, магазин Comfy відмовився приймати це за суттєвий недолік та замінити парогенератор по гарантії на новий, а у Philips вимагали висновок сертифікованого сервісного центру, який нам також не надали, тож щодо першого: маємо те, що маємо, - але "осад" залишився. Але ми - оптимісти, вирішили придбати ще один, GC8942, але на цей раз через офіційний інтернет-магазин Philips. В цілому праска виконує всі заявлені функції, працює тихо, з'ємний резервуар для води реально зручніший за вмонтований, як у попередніх моделях. Легкий, ковзає по поверхні, сила парового удару дійсно вражає. Рекомендую: прасувати одне задоволення!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. Su ECO mode sutaupoma iki 30 % energijos, palyginus su IEC 60311 standartu paremtu numatytuoju režimu