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Lyginimas
Visos serijos
PerfectCare Expert Plus Lyginimo sistema
Nutraukta gamyba
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GC8930/10
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8930/10 - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ lyginimo sistemos lygintuvo?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano lyginimo lenta yra drėgna ir matau vandenį ant grindų
Mėlyna lemputė mirksi mano „Philips“ garų generatoriaus lygintuve.
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistemos garų pliūpsnis neveikia
Mano „Philips“ lyginimo sistema vertikaliuoju režimu tinkamai nepašalina raukšlių
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