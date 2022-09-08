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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Maks. 7,5 barų slėgis
Iki 520 g garų srautas
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Itin lengvas lygintuvas
Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.
Galingi, nuolat sklindantys garai lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip sunkiai lyginamos raukšlės nyksta panaudojus papildomą garų srautą ten, kur jo reikia. Papildomi garai idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
45
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ЛЮБИТЕЛ НА КАФЕТО
08/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
ПРОДУКТЪТ Е С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
НА ВСИЧКИ ЦЕНИТЕЛИ НА КАЧЕСТВЕНОТО КАФЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ КАФЕ АВТОМАТ PHILIPS EP 2231/40
Argumentai už
ЛЕКО ЗА РАБОТА, АВТОМАТ С ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА КАФЕТО
Argumentai prieš
НЯМА
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Станислав79
03/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
продуктът има чудесни харектеристики!
препоръчвам горещо на всеки, който все още не пробвал парогенератор... забравяте за съсипването на дрехите си всичко се случва с едно движение
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Fulinka
04/04/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Top
Parni zehlicka je nejvic legrace.uz mi zehleni nevadi.
Argumentai už
Vyzehleno během chvilicky
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Su ECO mode sutaupoma iki 30 % energijos, palyginus su IEC 60311 standartu paremtu numatytuoju režimu