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Nutraukta gamyba
GC9222/02
Lyginimo prekių ženklas
5,5 baro
300 g garų pliūpsnis
Nuimamas 1,5 l vandens bakelis
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.
Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima papildyti net lyginant.
Vandens bakelį galima nuimti ir lengvai papildyti tekančiu iš čiaupo vandeniu. Didelė pildymo anga leidžia greitai papildyti. 1,5 l vandens bakelio talpa suteikia galimybę lyginti iki 2 val. nepertraukiamai ir nepapildant bakelio.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
Mariya88
18/06/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Много съм доволна.
Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
mila
05/09/2015
Hrvatska
Proizvod je odličan
Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare