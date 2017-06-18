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  • Itin greitas lyginimas
  • Itin greitas lyginimas

Nutraukta gamyba

PerfectCare ExpertLygintuvas su garų generatoriumi

GC9222/02

4.5
| (2) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Itin greitas lyginimas
Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet kokia tvarka, nes nereikia reguliuoti nustatymų. Su „Philips PerfectCare“ pasieksite greitų rezultatų be jokios rizikos apdeginti savo drabužius ar padaryti juos blizgius. Lyginti išties paprasta.
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Lyginimo prekių ženklas

be jokio temperatūros reguliavimo

Itin greitas lyginimas

  • 5,5 baro

  • 300 g garų pliūpsnis

  • Nuimamas 1,5 l vandens bakelis

Didžiausias 5,5 baro siurblio slėgis

Didžiausias 5,5 baro siurblio slėgis

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima papildyti net lyginant.

Nuimamas 1,5 l vandens bakelis, lyginimas iki 2 val.

Nuimamas 1,5 l vandens bakelis, lyginimas iki 2 val.

Vandens bakelį galima nuimti ir lengvai papildyti tekančiu iš čiaupo vandeniu. Didelė pildymo anga leidžia greitai papildyti. 1,5 l vandens bakelio talpa suteikia galimybę lyginti iki 2 val. nepertraukiamai ir nepapildant bakelio.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

3
2
1

18/06/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много съм доволна.

Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

05/09/2015

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

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