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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Iki 6,5 barų slėgis
310 g garų pliūpsnis
Nešimo užraktas
Nuimamas 1,5 l vandens bakelis
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.
Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima papildyti net lyginant.
Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
11
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Dejna05
24/10/2018
Česká republika
Žehlička je dokonalost sama.
Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Romar
01/11/2017
Česká republika
naprostá spokojenost:)
Materiály, které se nežehlily zrovna snadno s původní žehličkou a bylo potřeba jedno místo přežehlit vícekrát, jsou s touto žehličkou vyžehleny napoprvé.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Juli53
26/02/2017
Hrvatska
PREZADOVOLJNA
Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare