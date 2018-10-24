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  • Lyginimas be rūpesčių – jokio nustatymo
  • Lyginimas be rūpesčių – jokio nustatymo

Nutraukta gamyba

PerfectCare ExpertLygintuvas su garų generatoriumi

GC9231/02

4.8
| (11) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lyginimas be rūpesčių – jokio nustatymo
Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet kokia tvarka nereguliuodami jokių nustatymų. Naudodami „PerfectCare“ greitai pasieksite rezultatų be jokios rizikos apdeginti visus savo drabužius ar padaryti juos blizgius. Dabar lyginti išties paprasta.
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Lyginimo prekių ženklas

Vandens bakelis nuimamas, kad į jį būtų galima lengviau pripilti

Lyginimas be rūpesčių – jokio nustatymo

  • Iki 6,5 barų slėgis

  • 310 g garų pliūpsnis

  • Nešimo užraktas

  • Nuimamas 1,5 l vandens bakelis

Iki 6 barų slėgis

Iki 6 barų slėgis

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima papildyti net lyginant.

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

11

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

24/10/2018

Česká republika

Česká republika

Žehlička je dokonalost sama.

Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost:)

Materiály, které se nežehlily zrovna snadno s původní žehličkou a bylo potřeba jedno místo přežehlit vícekrát, jsou s touto žehličkou vyžehleny napoprvé.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

26/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

PREZADOVOLJNA

Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

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