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PerfectCare Expert Lygintuvas su garų generatoriumi

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PerfectCare ExpertLygintuvas su garų generatoriumi

GC9231/02

PerfectCare Expert Lygintuvas su garų generatoriumi

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9231/02 - English (US)

  • PDF fail., 25.6 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Family Garment Sanitizer

  • PDF fail., 2.8 MB
  • 13 March 2024

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