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Nutraukta gamyba
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Maks. 6,5 barų slėgis
Garų pliūpsnis iki 440g
2,5 l vandens bakelis
Itin lengvas lygintuvas
Bakelis yra ypač didelės 2,5 l talpos, todėl galėsite nepertraukiamai naudoti iki 3 valandų ir nereikės pripildyti bakelio. Be to, jis yra permatomas, tad galėsite lengvai matyti bakelį 360° ir žinosite, kiek vandens liko, kad galėtumėte nuolat veiksmingai generuoti garus. Jei reikės papildyti, lyginimo sistema turi didelę pripildymo angą, per kurią lengvai pripildysite vandens bakelį po kranu arba iš ąsočio, arba butelio bet kuriuo metu lygindami
Reguliariai nukalkinant apsaugomas lygintuvas ir užtikrinamas nuolatinis geriausias garų poveikis. Išskirtine konstrukcija pasižyminti ir idealioje vietoje esanti „Easy De-Calc Plus“ funkcija – idealus būdas atsikratyti kalkėmis ir prailginti lyginimo sistemos veikimą. Lygintuvas primins, kada laikas valyti ir nukalkinti, įspėjamąja lempute ir garsiniu signalu. Kai prietaisas atvės, tiesiog išimkite „Easy De-Calc“ kamštelį, supilkite nešvarų vandenį ir kalkes į puodelį ir išpilkite lauk.
Naudodami ECO režimą galite lyginti kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO režimą naudojamas mažesnis garų kiekis, tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti visus drabužius.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
15
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Safffka
09/11/2021
Україна
Найкращий подарунок
Найкращий подарунок собі чи дружині, матері, коханій. Дуже легко прасує навіть складний одяг, нічого не пропалює, м‘яко ковзає, дійсно добре пропарює навіть товсті шари тканини. Зручно та швидко прасує. Все продумано, легко зібрати та скласти, злити накип
Argumentai už
Дуже зручний, продуманий
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Ромашка 1504
09/11/2021
Україна
Идеальный выбор!
Пользуюсь данным девайсом уже 2 года! Нареканий на работу, качество нет! Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, качество, долговечность! Легкий, с большим резервуаром для воды, что позволяет длительно использовать утюг без доливаний воды. К тому же резервуар прозрачный, что даёт возможность визуально оценивать остаточный уровень воды. Вода не вытекает на одежду и не оставляет мокрых и желтых пятен. Есть режим экономии электроэнергии, что позволяет экономить и это дополнительно радует). Отверстия для выхода пара есть даже на носике, что позволяет качественно гладить одежду даже в самых труднодоступных местах. Утюг на подставке надежно фиксируется фиксатором, благодаря чему его удобно и безопастно переносить с места на место. Утюг сам регулирует температуру нагрева относительно типа ткани, который гладится. Вы никогда! Не прожжёте свою одежду! Очень рекомендую к покупке данный парогенератор! За 2 года использованиями разу неподалела о своём выборе!
Argumentai už
Удобство, комфорт, качество
Argumentai prieš
Никаких минусом не обнаружено во время использования в течении 2 лет.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Вад67
04/11/2021
Україна
Полноценный парогенератор с бойлером
Покупал PHILIPS PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 на подарок дочке,и вот наконец она его распаковала.Первый вопрос был -"Папа а что ты за ракету мне подарил?" Так как у нас дома тоже парогенератор Gorenje,то сравнивать есть с чем и PHILIPS показал себя на хороший порядок выше,Пар довольно мощный, ХБ футболки погладила на весу,с толстыми тканями справился легко без проблем.Плюсы то что это полноценный парогенератор с бойлером а не псевдо в котором вода подается с нижней ёмкости в утюг и пар образуется как в паровом утюге,автоматическое определение ткани,удобная система очистки как бойлера так и утюга. В общем пока одни плюсы,если вовремя проводить профилактику проблем с парогенератором не будет.Советую к покупке,а покупать или нет это уже ваш выбор.
Argumentai už
Полноценный парогенератор с бойлером в основной части,автоматическое определение ткани,большая емкость для воды,довольно мощная подача пара
Argumentai prieš
нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
sutaupoma iki 45 % energijos pagal IEC 603311 „ECO“ režimu palyginti su „TURBO“ režimu