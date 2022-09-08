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Nutraukta gamyba
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Maks. 6,5 barų slėgis
Garų pliūpsnis iki 440g
2,5 l vandens bakelis
Itin lengvas lygintuvas
Bakelis yra ypač didelės 2,5 l talpos, todėl galėsite nepertraukiamai naudoti iki 3 valandų ir nereikės pripildyti bakelio. Be to, jis yra permatomas, tad galėsite lengvai matyti bakelį 360° ir žinosite, kiek vandens liko, kad galėtumėte nuolat veiksmingai generuoti garus. Jei reikės papildyti, lygintuvas su garų generatoriumi turi didelę pripildymo angą, per kurią lengvai pripildysite vandens bakelį po kranu arba iš ąsočio, arba butelio bet kuriuo metu lygindami
Reguliariai nukalkinant apsaugomas lygintuvas ir užtikrinamas nuolatinis, geriausias garų poveikis. Išskirtine konstrukcija pasižyminti ir idealioje vietoje esanti „Easy De-Calc Plus“ funkcija – idealus būdas atsikratyti kalkėmis ir prailginti lygintuvo su garų generatoriumi veikimą. Užsidegusia lempute ir garsu lygintuvas primins, kada laikas valyti ir nukalkinti. Tuomet, prietaisui esant šaltam, tiesiog nuimkite lengvo nukalkinimo rankenėlę, supilkite nešvarų vandenį ir kalkes į puodelį ir išpilkite lauk.
Naudodami ECO režimą galite lyginti kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO režimą naudojamas mažesnis garų kiekis, tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti visus drabužius.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
31
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Йорданова
08/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Чудесен продукт, полезен и практичен.
Харесвам ютията с парогенератор, защото пести време. С нея се глади лесно и удобно. Много практичен ред.
Argumentai už
Спестява много време, в сравнение с обикновените ютии.
Argumentai prieš
Периодично трябва да се прави почистване на котления камък.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор
Harieta
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Продуктът е с отлични характеристики!
С PerfectCare Aqua Pro Ютия с парогенератор GC9410/60 гладенето е удоволствие, лесно и бързо! Мога безопасно да оставя горещата плоча върху дъската за гладене и съм спокойна, че дрехата няма да се повреди!
Argumentai už
Лека, с голям воден резервоар, гладя всичко, от джинси до коприна, без нужда от промяна на настройката на температурата
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор
Цветанкка
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Продуктът е уникален
Продукта вече го ползвам от много време и съм доволна. Глади перфекто, изключва и е направо уникален.
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор