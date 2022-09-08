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  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas
  • Supergalingas lyginimas

Nutraukta gamyba

PerfectCare Aqua ProLyginimo sistema

GC9325

4.8
| (31) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Supergalingas lyginimas
„PerfectCare Aqua Pro“ turi itin lengvą lygintuvą ir itin didelį, 2,5 l talpos, vandens bakelį, todėl puikiai tinka ilgai lyginti ir tobulai vertikaliai garinti.
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Lyginimo prekių ženklas

su itin lengvu lygintuvu

Supergalingas lyginimas

  • Maks. 6,5 barų slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 440g

  • 2,5 l vandens bakelis

  • Itin lengvas lygintuvas

Itin didelis vandens bakelis ilgesniam nepertraukiamam naudojimui

Itin didelis vandens bakelis ilgesniam nepertraukiamam naudojimui

Bakelis yra ypač didelės 2,5 l talpos, todėl galėsite nepertraukiamai naudoti iki 3 valandų ir nereikės pripildyti bakelio. Be to, jis yra permatomas, tad galėsite lengvai matyti bakelį 360° ir žinosite, kiek vandens liko, kad galėtumėte nuolat veiksmingai generuoti garus. Jei reikės papildyti, lygintuvas su garų generatoriumi turi didelę pripildymo angą, per kurią lengvai pripildysite vandens bakelį po kranu arba iš ąsočio, arba butelio bet kuriuo metu lygindami

Paprasta ir veiksminga nukalkinimo sistema

Paprasta ir veiksminga nukalkinimo sistema

Reguliariai nukalkinant apsaugomas lygintuvas ir užtikrinamas nuolatinis, geriausias garų poveikis. Išskirtine konstrukcija pasižyminti ir idealioje vietoje esanti „Easy De-Calc Plus“ funkcija – idealus būdas atsikratyti kalkėmis ir prailginti lygintuvo su garų generatoriumi veikimą. Užsidegusia lempute ir garsu lygintuvas primins, kada laikas valyti ir nukalkinti. Tuomet, prietaisui esant šaltam, tiesiog nuimkite lengvo nukalkinimo rankenėlę, supilkite nešvarų vandenį ir kalkes į puodelį ir išpilkite lauk.

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Naudodami ECO režimą galite lyginti kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO režimą naudojamas mažesnis garų kiekis, tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti visus drabužius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

31

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

08/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Чудесен продукт, полезен и практичен.

Харесвам ютията с парогенератор, защото пести време. С нея се глади лесно и удобно. Много практичен ред.

Argumentai už

Спестява много време, в сравнение с обикновените ютии.

Argumentai prieš

Периодично трябва да се прави почистване на котления камък.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продуктът е с отлични характеристики!

С PerfectCare Aqua Pro Ютия с парогенератор GC9410/60 гладенето е удоволствие, лесно и бързо! Мога безопасно да оставя горещата плоча върху дъската за гладене и съм спокойна, че дрехата няма да се повреди!

Argumentai už

Лека, с голям воден резервоар, гладя всичко, от джинси до коприна, без нужда от промяна на настройката на температурата

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продуктът е уникален

Продукта вече го ползвам от много време и съм доволна. Глади перфекто, изключва и е направо уникален.

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

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