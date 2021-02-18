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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
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Maks. 6,5 barų slėgis
Garų pliūpsnis iki 350 g
Nešimo užraktas
Nuimamas 1,5 l vandens bakelis
Mėgaukitės lygindami ir bendraudami su šeimos nariais ar žiūrėdami televizorių – jūsų netrikdys garų generatoriaus keliamas triukšmas. Tylioji garų technologija – tyli, bet galinga garų srauto technologija. Garų generatoriuje yra sumontuoti garų garsą slopinantys filtrai, kad būtų mažiau triukšmo, ir naudojama garsą sugerianti platforma, kuri slopina siurblio keliamą triukšmą.
Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros, nes 2) ypač galinga cikloninė garų kamera perduoda nepertraukiamą garų srautą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
24
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Blagoeva
18/02/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
The best
Използвам четките Ви Вече над четири години и съм много доволна
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Ivnick
05/06/2019
България
Препоръчвам! Ползваме 4 години!
Препоръчвам! Уред, който спестява време. Няма никакви проблеми с различни тъкани. Ползваме само трапеза вода, но не и минерална или от чешмата.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Haddon1
25/09/2018
Česká republika
funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo
Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor