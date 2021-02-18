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  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas
  • Itin greitas ir tylus lyginimas

Nutraukta gamyba

PerfectCare SilenceLygintuvas su garų generatoriumi

GC9550/02

4.5
| (24) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin greitas ir tylus lyginimas
Mėgaukitės lyginimu bendraudami su šeimos nariais ar žiūrėdami televizorių – jūsų netrikdys triukšmas. „Philips PerfectCare Silence“ lygintuvas su garų generatoriumi – galingas garų srautas ir greitas lyginimas beveik be jokio garso.
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Lyginimo prekių ženklas

Itin greitas ir tylus lyginimas

Itin greitas ir tylus lyginimas

  • Maks. 6,5 barų slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 350 g

  • Nešimo užraktas

  • Nuimamas 1,5 l vandens bakelis

Tylioji garų technologija: galingas garų srautas ir minimalus triukšmas

Tylioji garų technologija: galingas garų srautas ir minimalus triukšmas

Mėgaukitės lygindami ir bendraudami su šeimos nariais ar žiūrėdami televizorių – jūsų netrikdys garų generatoriaus keliamas triukšmas. Tylioji garų technologija – tyli, bet galinga garų srauto technologija. Garų generatoriuje yra sumontuoti garų garsą slopinantys filtrai, kad būtų mažiau triukšmo, ir naudojama garsą sugerianti platforma, kuri slopina siurblio keliamą triukšmą.

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros, nes 2) ypač galinga cikloninė garų kamera perduoda nepertraukiamą garų srautą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

24

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

2

18/02/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

The best

Използвам четките Ви Вече над четири години и съм много доволна

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

05/06/2019

България

България

Препоръчвам! Ползваме 4 години!

Препоръчвам! Уред, който спестява време. Няма никакви проблеми с различни тъкани. Ползваме само трапеза вода, но не и минерална или от чешмата.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

25/09/2018

Česká republika

Česká republika

funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo

Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

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