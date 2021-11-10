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Maks. 7,2 barų slėgis
Garų pliūpsnis iki 490 g
1,8 l vandens bakelis
Išimamas vandens bakelis
Pritaikius šias pažangias technologijas lyginimas tapo daug greitesnis. Galingas nuolatinis garų srautas įveikia net sunkiai išlyginamas raukšles, greitai ir lengvai lygina storesnius audinius. Be to, prireikus galima pasinaudoti papildomu garų pliūpsniu. Tai ypač naudinga taikant vertikalų lyginimą garais arba bandant išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.
Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų, nepapildydami vandens bakelio.
Naudodami ECO režimą galite lyginti kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO režimą naudojamas mažesnis garų kiekis, tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti visus drabužius.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
435
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Лола 30
10/11/2021
Україна
Незамінний важливий помічник.
Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!
Argumentai už
Зручність
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
blonda.bomba
09/11/2021
Україна
Отлично справляется со своей функцией
Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Vov4ukRoiel
26/10/2021
Україна
Надзвичайно задоволені парогенератором Philips
Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор