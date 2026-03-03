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Nutraukta gamyba
GC9675/80
Lyginimo prekių ženklas
Iki 550 g garų pliūpsnis
Nuimamas 1,8 l vandens bakelis
„OptimalTEMP“ technologija
Automatinis tylus garinimas
Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungia lyginimo sistemą, jei ji nenaudojama kelias minutes. Tai padeda taupyti energiją ir jums nereikia nerimauti.
Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie pagrindo ir lengvai neškite namuose, taip sumažindami riziką, kad netyčia palieskite karštą lygintuvo padą.
Reguliariai pašalinant kalkes apsaugomas lygintuvas, pailginamas jo veikimo laikas ir užtikrinamas geriausias garų poveikis. Mūsų išskirtinėje „Easy De-Calc Plus“ sistemoje nuolatos kaupiamos kalkių nuosėdos, o indikatoriaus lemputė ir garsinis signalas praneša, kai ją reikia ištuštinti. Tiesiog išimkite kamštį ir leiskite vandeniui bei kalkių dalelėms išbėgti.
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