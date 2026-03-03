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Visos serijos

  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui

Nutraukta gamyba

„PerfectCare Elite Plus“Lyginimo Sistema

GC9675/80

1 apdovanojimas

Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
„PerfectCare Elite Plus“ – lengvesnį lyginimą ir greitesnius rezultatus siūlanti garų sistema, turinti itin lengvą lygintuvą ir pažangią automatinę garų sistemą didžiausiam patogumui. Jokių temperatūros nustatymų ir garantuotai jokių sudegintų drabužių.
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Lyginimo prekių ženklas

Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui

Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui

  • Iki 550 g garų pliūpsnis

  • Nuimamas 1,8 l vandens bakelis

  • „OptimalTEMP“ technologija

  • Automatinis tylus garinimas

Automatinio išsijungimo funkcija išjungia be priežiūros paliktą lygintuvą

Automatinio išsijungimo funkcija išjungia be priežiūros paliktą lygintuvą

Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungia lyginimo sistemą, jei ji nenaudojama kelias minutes. Tai padeda taupyti energiją ir jums nereikia nerimauti.

Nešimo užraktas saugiam ir paprastam transportavimui

Nešimo užraktas saugiam ir paprastam transportavimui

Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie pagrindo ir lengvai neškite namuose, taip sumažindami riziką, kad netyčia palieskite karštą lygintuvo padą.

Paprasta ir veiksminga kalkių šalinimo sistema, kad veiktų ilgai

Paprasta ir veiksminga kalkių šalinimo sistema, kad veiktų ilgai

Reguliariai pašalinant kalkes apsaugomas lygintuvas, pailginamas jo veikimo laikas ir užtikrinamas geriausias garų poveikis. Mūsų išskirtinėje „Easy De-Calc Plus“ sistemoje nuolatos kaupiamos kalkių nuosėdos, o indikatoriaus lemputė ir garsinis signalas praneša, kai ją reikia ištuštinti. Tiesiog išimkite kamštį ir leiskite vandeniui bei kalkių dalelėms išbėgti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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