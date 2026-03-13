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Lyginimas
Visos serijos
„PerfectCare Elite Plus“ Lyginimo Sistema
Nutraukta gamyba
Palaikymas
GC9675/80
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UK Declaration of Conformity
Eco passport Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron - English (US)
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ lyginimo sistemos lygintuvo?
Kaip nuvalyti „Philips“ lyginimo sistemos padą?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų generatorius lygintuvas negamina garų
Mano lyginimo lenta yra drėgna ir matau vandenį ant grindų
Mėlyna lemputė mirksi mano „Philips“ garų generatoriaus lygintuve.
Mano „Philips“ lyginimo sistemos garų pliūpsnis neveikia
Mano „Philips“ lyginimo sistema vertikaliuoju režimu tinkamai nepašalina raukšlių
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