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  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
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  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
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  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
  • Pusė pastangų, didžiausias atlygis
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Nutraukta gamyba

WardrobeCareIntegruota lyginimo lenta

GC9940/05

4.7
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pusė pastangų, didžiausias atlygis
„Philips Wardrobe Care“ GC9940/05 integruota lyginimo sistema – nereikia jokių pastangų lyginant, pradedant nustatymu ir baigiant laikymu. Aktyvaus lyginimo lenta kartu su galingu lygintuvu suteikia galimybę pasiekti profesionalių lyginimo rezultatų namuose.
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Lyginimo prekių ženklas

Integruota lyginimo sistema

Pusė pastangų, didžiausias atlygis

  • Vežimėlio konstrukcija

  • sulankstoma lenta

Nuosėdų šalinimo sistema „DualProtect Anti-Calc“ nekels rūpesčių lyginant

Nuosėdų šalinimo sistema „DualProtect Anti-Calc“ nekels rūpesčių lyginant

„DualProtect Anti-Calc“ skirta išlaikyti sistemą 99 % be kalkių. Ši paprasta naudoti nuosėdų šalinimo sistema apsaugo sistemą nuo kalkių nuosėdų ir pailgina jos naudojimo laiką. Dvigubą apsaugą užtikrina specialios nuosėdų šalinimo kasetės, trukdančios kalkėms patekti į sistemą, ir papildomas skalavimo ciklas pakeitus kasetes. Dviguba apsauga – lyginsite be vargo nesirūpindami dėl kalkių nuosėdų.

Integruota lyginimo lenta su slėginių garų generatoriumi

Integruota „Philips“ lyginimo lenta su slėginiu garų generatoriumi.

Aktyvaus lyginimo lenta su pūtimo ir siurbimo funkcija

Aktyvaus lyginimo lenta su pūtimo ir siurbimo funkcija

Nepriekaištingi lyginimo rezultatai pasiekiami be vargo. Aktyvaus lyginimo lentoje įrengtas ventiliatorius su pūtimo ir siurbimo funkcija. Naudodamiesi pūtimo funkcija, galite lyginti ant oro pagalvės, puikiai tinkančios lengviems ir gležniems audiniams lyginti – nesusidarys raukšlių ir neblizgės tamsūs audiniai. Siurbimo funkcija padeda išlaikyti drabužį prie lentos jam nepasislenkant, todėl galėsite padaryti nepriekaištingą kelnių kantą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

13/06/2024

Polska

Polska

Super zestaw do prasowania

Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

15/11/2017

Polska

Polska

Fantastyczny sprzet

Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

08/04/2015

Polska

Polska

Rewelacyjny sprzęt

Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

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