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Vežimėlio konstrukcija
sulankstoma lenta
„DualProtect Anti-Calc“ skirta išlaikyti sistemą 99 % be kalkių. Ši paprasta naudoti nuosėdų šalinimo sistema apsaugo sistemą nuo kalkių nuosėdų ir pailgina jos naudojimo laiką. Dvigubą apsaugą užtikrina specialios nuosėdų šalinimo kasetės, trukdančios kalkėms patekti į sistemą, ir papildomas skalavimo ciklas pakeitus kasetes. Dviguba apsauga – lyginsite be vargo nesirūpindami dėl kalkių nuosėdų.
Integruota „Philips“ lyginimo lenta su slėginiu garų generatoriumi.
Nepriekaištingi lyginimo rezultatai pasiekiami be vargo. Aktyvaus lyginimo lentoje įrengtas ventiliatorius su pūtimo ir siurbimo funkcija. Naudodamiesi pūtimo funkcija, galite lyginti ant oro pagalvės, puikiai tinkančios lengviems ir gležniems audiniams lyginti – nesusidarys raukšlių ir neblizgės tamsūs audiniai. Siurbimo funkcija padeda išlaikyti drabužį prie lentos jam nepasislenkant, todėl galėsite padaryti nepriekaištingą kelnių kantą.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Beatris Beatris
13/06/2024
Polska
Super zestaw do prasowania
Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Bea0970
15/11/2017
Polska
Fantastyczny sprzet
Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
anitra
08/04/2015
Polska
Rewelacyjny sprzęt
Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania