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WardrobeCare Integruota lyginimo lenta
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GC9940/05
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Consumer Care Book Philips WardrobeCare Integrated ironing board - English (US)
EU Declaration of conformity Philips WardrobeCare Integrated ironing board GC9940/05 - English (US)
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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