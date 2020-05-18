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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.
Belaidė funkcija suteikia didžiausią judėjimo laisvę ir galimybę pasiekti bet kokias vietas. Jei lyginate drabužius, kuriuos reikia reguliariai pataisyti ant lyginimo lentos, galite pasirinkti belaidį režimą ir lygintuvas tuo metu galės krautis, arba laidinį režimą, jei norite nuolatos lyginti. Trijų padėčių jungikliu galima lengvai pasirinkti laidinį, belaidį režimą arba fiksuoto ant stovo padėtį.
Patvari aliuminio pado plokštė lengvai slysta visais audiniais, atspari įbrėžimams ir lengvai valoma.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zrzka.86
18/05/2020
Česká republika
Nezničitelná
Perfektní funkce: bezkabelové žehlení, samočistící program, kvalitní žehlicí plocha. Mám jí už přes 10 let, pořád funguje!
Argumentai už
Bezdrátové žehlení
Argumentai prieš
Ne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Miša
24/02/2019
Slovensko
Perfektná
Neviem pochopiť , prečo produkty , ktoré sú super sa prestanú vyrábať. Boli ste jedna jediná firma, ktorá ponúkala bezšnúrovú žehličku a teraz ani žiadna náhrada . Je to veľká škoda!!!!!!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička
bendlpetr1
08/08/2016
Česká republika
Škoda že se už neprodává
Perfektní žehlička,jednoduchá manipulace,po zapojení do minuty v provozu.Máme ji necelích10 let a žádný problém.Po nákupu jsem si všiml,že manželka u toho neremcá a prádlo je za chvilku hotové.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička