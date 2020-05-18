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  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
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Nutraukta gamyba

Belaidis lygintuvas su garais

HI570/02

5
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikūs rezultatai, mažai pastangų
Garų lygintuvas su belaidžio naudojimo funkcija
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Lyginimo prekių ženklas

Belaidė funkcija užtikrina judėjimo laisvę

Puikūs rezultatai, mažai pastangų

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.

Belaidė funkcija suteikia didžiausią judėjimo laisvę

Belaidė funkcija suteikia didžiausią judėjimo laisvę ir galimybę pasiekti bet kokias vietas. Jei lyginate drabužius, kuriuos reikia reguliariai pataisyti ant lyginimo lentos, galite pasirinkti belaidį režimą ir lygintuvas tuo metu galės krautis, arba laidinį režimą, jei norite nuolatos lyginti. Trijų padėčių jungikliu galima lengvai pasirinkti laidinį, belaidį režimą arba fiksuoto ant stovo padėtį.

Aliuminio pado plokštė lengvai slysta visų audinių paviršiais

Aliuminio pado plokštė lengvai slysta visų audinių paviršiais

Patvari aliuminio pado plokštė lengvai slysta visais audiniais, atspari įbrėžimams ir lengvai valoma.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nezničitelná

Perfektní funkce: bezkabelové žehlení, samočistící program, kvalitní žehlicí plocha. Mám jí už přes 10 let, pořád funguje!

Argumentai už

Bezdrátové žehlení

Argumentai prieš

Ne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

24/02/2019

Slovensko

Slovensko

Perfektná

Neviem pochopiť , prečo produkty , ktoré sú super sa prestanú vyrábať. Boli ste jedna jediná firma, ktorá ponúkala bezšnúrovú žehličku a teraz ani žiadna náhrada . Je to veľká škoda!!!!!!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička

08/08/2016

Česká republika

Česká republika

Škoda že se už neprodává

Perfektní žehlička,jednoduchá manipulace,po zapojení do minuty v provozu.Máme ji necelích10 let a žádný problém.Po nákupu jsem si všiml,že manželka u toho neremcá a prádlo je za chvilku hotové.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

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