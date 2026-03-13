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Belaidis lygintuvas su garais
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HI570/02
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User Manual Philips Cordless steam iron
Garų lygintuvas su belaidžio naudojimo funkcija
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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