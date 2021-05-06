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Nutraukta gamyba
HI5916/20
Lyginimo prekių ženklas
Didžiausias 5 barų siurblio slėgis
Išimamas 1,1 l vandens bakelis
180 g garų padidinimas
Vandens bakelį galima išimti ir lengvai papildyti tekančiu iš čiaupo vandeniu. Dėl didelės pildymo angos papildysite greitai. Naudodami 1,1 l talpos vandens bakelį lyginkite be pertraukos ir bakelio papildymų net iki 2 val.
Mūsų įmontuota kalkių nuosėdų šalinimo sistema „Smart Calc Clean“ primena, kai ateina laikas šalinti kalkių nuosėdas. Pridedamas indas, kad kalkių nuosėdas šalinti būtų paprasta. Nereikia jokių kasečių ir nėra papildomų išlaidų.
Galingi, nuolat sklindantys garai lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip sunkiai lyginamos raukšlės nyksta panaudojus papildomą garų srautą ten, kur jo reikia. Papildomi garai idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.
Apdovanojimai
3.0
iš 5
8
Atsiliepimai
Лаенек
06/05/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Надмина очакванията ми!
В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор
СТАРШИ
18/02/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Много добър помощник в къщи.
Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.
Argumentai už
Много по-добре от ютия.
Argumentai prieš
Не намирам такива.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор
Гладачка
19/06/2020
България
Коментар
Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади
Argumentai už
Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко
Argumentai prieš
Не съм забелязала
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор