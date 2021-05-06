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Nutraukta gamyba

Lygintuvas su garų generatoriumi

HI5916/20

3
| (8) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Greitas lyginimas
Su šiuo garų generatoriumi lyginsite greičiau, nes jis skleidžia papildomų nuolatinių galingų garų ir yra patogesnis dėl 1,1 l išimamo vandens bakelio.
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Lyginimo prekių ženklas

Su papildomais garais

Greitas lyginimas

  • Didžiausias 5 barų siurblio slėgis

  • Išimamas 1,1 l vandens bakelis

  • 180 g garų padidinimas

Išimamas 1,1 l vandens bakelis

Išimamas 1,1 l vandens bakelis

Vandens bakelį galima išimti ir lengvai papildyti tekančiu iš čiaupo vandeniu. Dėl didelės pildymo angos papildysite greitai. Naudodami 1,1 l talpos vandens bakelį lyginkite be pertraukos ir bakelio papildymų net iki 2 val.

Pridedamas kalkių nuosėdų valymo indas. Nėra kasečių, nėra papildomų išlaidų

Pridedamas kalkių nuosėdų valymo indas. Nėra kasečių, nėra papildomų išlaidų

Mūsų įmontuota kalkių nuosėdų šalinimo sistema „Smart Calc Clean“ primena, kai ateina laikas šalinti kalkių nuosėdas. Pridedamas indas, kad kalkių nuosėdas šalinti būtų paprasta. Nereikia jokių kasečių ir nėra papildomų išlaidų.

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingi, nuolat sklindantys garai lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip sunkiai lyginamos raukšlės nyksta panaudojus papildomą garų srautą ten, kur jo reikia. Papildomi garai idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

8

Atsiliepimai

4
3
2

06/05/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Надмина очакванията ми!

В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор

18/02/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много добър помощник в къщи.

Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.

Argumentai už

Много по-добре от ютия.

Argumentai prieš

Не намирам такива.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор

19/06/2020

България

България

Коментар

Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади

Argumentai už

Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко

Argumentai prieš

Не съм забелязала

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HI5916/20 Ютия с парогенератор

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