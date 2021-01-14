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Visos serijos

  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą

Nutraukta gamyba

OneBladeVeidas

QP2724/20

4.6
| (3078) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
„Philips OneBlade“ yra revoliucinis, naujas, hibridinis formavimo prietaisas, kuris kerpa ir skuta bet kokio ilgio barzdą bei formuoja aiškias linijas ir kraštus. Pamiršk kelių veiksmų procesą ir priemones. „OneBlade“ daro viską.
Peržiūrėti visas naudas

Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą

  • Kirpk, skusk, formuok

  • Originalus peiliukas

  • „Penki viename“ reguliuojamos šukos

Unikali „OneBlade“ technologija

Unikali „OneBlade“ technologija

„Philips OneBlade“ skustuvas pasižymi modernia technologija, skirta veido plaukų priežiūrai, ir gali skusti bet kokio ilgio plaukus. Dėl dvigubos apsaugos sistemos – lengvai slystančios dangos ir suapvalintų kampų – skusti lengva ir patogu. Skustuvo skutimo technologija pasižymi greitai judančiu kirptuvu (12 000 k. per minutę), todėl galima efektyviai nuskusti net ir ilgesnius plaukus.

„Penki viename“ reguliuojamos šukos

„Penki viename“ reguliuojamos šukos

Unikali atvirų šukų konstrukcija, skirta efektyviam kirpimui, neužkemšant ir nepertraukiant darbo – net ilgiems ir storiems plaukams.

Formuok

Formuok

Dvipusiais ašmenimis formuokite tikslius kraštus. Skuskite bet kuria kryptimi, kad puikiai matytumėte kiekvieną skutamą plauką. Pagerinkite savo stilių per kelias sekundes!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    • OneBlade

    OneBlade
    360 keičiamasis peiliukas

    QP420/50
    • Kirpkite, modeliuokite kraštus ir skuskite
    • 2 x 360 keičiamasis peiliukas
    • Perdirbama popierinė pakuotė**
    • Peiliuko užtenka 4 mėnesiams*

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

3078

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

14/01/2021

Lietuva

Lietuva

Kol kas geriausias koki turėjau

Labai kompaktiškas ir gerai skuta. Ir kas svarbiausia nepesa plauku, net jei skuti be antgalio.

Argumentai už

Patogus dydis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

07/01/2021

Lietuva

Lietuva

Labai geras! Imkit nedvejoje.

Patogu naudotis. Nepeša skutant. Kokybiška. Rekomenduoju

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

06/01/2021

Lietuva

Lietuva

Patiko!

Labai puikiai skuta ir formuoja.Naudoju jau 3 mėnuo ir esu patenkintas

Argumentai už

Patogu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

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Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant su senesniu modeliu QP210

  2. Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.