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Nutraukta gamyba
Kirpk, skusk, formuok
Originalus peiliukas
„Penki viename“ reguliuojamos šukos
„Philips OneBlade“ skustuvas pasižymi modernia technologija, skirta veido plaukų priežiūrai, ir gali skusti bet kokio ilgio plaukus. Dėl dvigubos apsaugos sistemos – lengvai slystančios dangos ir suapvalintų kampų – skusti lengva ir patogu. Skustuvo skutimo technologija pasižymi greitai judančiu kirptuvu (12 000 k. per minutę), todėl galima efektyviai nuskusti net ir ilgesnius plaukus.
Unikali atvirų šukų konstrukcija, skirta efektyviam kirpimui, neužkemšant ir nepertraukiant darbo – net ilgiems ir storiems plaukams.
Dvipusiais ašmenimis formuokite tikslius kraštus. Skuskite bet kuria kryptimi, kad puikiai matytumėte kiekvieną skutamą plauką. Pagerinkite savo stilių per kelias sekundes!
4.6
iš 5
3078
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Petras29
14/01/2021
Lietuva
Kol kas geriausias koki turėjau
Labai kompaktiškas ir gerai skuta. Ir kas svarbiausia nepesa plauku, net jei skuti be antgalio.
Argumentai už
Patogus dydis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Jonas123456799
07/01/2021
Lietuva
Labai geras! Imkit nedvejoje.
Patogu naudotis. Nepeša skutant. Kokybiška. Rekomenduoju
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Tadas J
06/01/2021
Lietuva
Patiko!
Labai puikiai skuta ir formuoja.Naudoju jau 3 mėnuo ir esu patenkintas
Argumentai už
Patogu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Lyginant su senesniu modeliu QP210
Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.