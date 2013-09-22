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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventVienas elektroninis pientraukis

SCF312/01

4.7

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sukurta, kad būtų patogu

Esant stresinei situacijai ar skubant gali būti sunkiau maitinti krūtimi, be to, tai gali turėti įtakos pieno kiekiui. Mūsų „Philips Avent“ pientraukis SCF312/01 sukurtas tam, kad nutraukdamos pieną jaustumėtės patogiau.

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Išskirtinai patogus pientraukis su masažinėmis pagalvėlėmis

Sukurta, kad būtų patogu

  • Pridedamas 4 oz buteliukas

Įsimena jūsų asmeninį ritmą

Įsimena jūsų asmeninį ritmą

Tik „Philips Avent“ elektroniniuose pientraukiuose yra unikali funkcija, kuri įsimena ir tęsia jūsų asmeninį traukimo ritmą – kad būtų dar patogiau

Švelnus, tačiau veiksmingas traukimas

Švelnus, tačiau veiksmingas traukimas

Švelnus siurbiamasis „Philips Avent“ pientraukio vakuumas imituoja natūralų kūdikio žindymą, todėl pieną nutrauksite patogiai ir efektyviai

Patentuota minkšta 5 dalių masažinė pagalvėlė

Patentuota minkšta 5 dalių masažinė pagalvėlė

Unikali aktyvi masažinė pagalvėlė sukurta taip, kad būtų imituojamas natūralus žindymas

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%

Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny

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