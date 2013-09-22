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Nutraukta gamyba
Sukurta, kad būtų patogu
Esant stresinei situacijai ar skubant gali būti sunkiau maitinti krūtimi, be to, tai gali turėti įtakos pieno kiekiui. Mūsų „Philips Avent“ pientraukis SCF312/01 sukurtas tam, kad nutraukdamos pieną jaustumėtės patogiau.
Pridedamas 4 oz buteliukas
Tik „Philips Avent“ elektroniniuose pientraukiuose yra unikali funkcija, kuri įsimena ir tęsia jūsų asmeninį traukimo ritmą – kad būtų dar patogiau
Švelnus siurbiamasis „Philips Avent“ pientraukio vakuumas imituoja natūralų kūdikio žindymą, todėl pieną nutrauksite patogiai ir efektyviai
Unikali aktyvi masažinė pagalvėlė sukurta taip, kad būtų imituojamas natūralus žindymas
4.7
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ARTiV6
22/09/2013
Polska
Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%
Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny
bzyku
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny
Justyna77
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF312/01 Laktator elektroniczny