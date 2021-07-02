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„Philips“ Avent Vienas elektroninis pientraukis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
SCF312/01
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Other Questions (1)
Ar galiu naudoti pientraukį „Philips Avent“ su kitais gaminiais „Avent“?
Iš ko pagaminti „Philips Avent“ buteliukai ir jų dalys?
Ar mano „Philips Avent“ gaminyje nėra BPA ir BPS?
Kada turėčiau pirkti pientraukį?
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