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Nutraukta gamyba
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„Natural“
Su 3 puodeliais pienui laikyti
Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad siurbdamos pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti pirmyn, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nusiurbdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas natūraliai bėga daug lengviau.
Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi nauja, minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Pagalvėlė švelniai atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip stimuliuoja pieno tėkmę.
Naudokite tą patį puodelį pienui nutraukti, laikyti ir ryte kūdikiui maitinti. Puikiai tinka laikyti šaldytuve arba šaldiklyje.
4.7
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
KAnita
18/10/2019
Magyarország
Megfelelő
Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Comfort Manual breast pump
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Comfort Manual breast pump
RoxanaIosub
22/06/2019
România
Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!
Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
AnaCucu
14/06/2019
România
Produs de calitate superioară
Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011