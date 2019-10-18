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  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas
  • Patogus kūdikio maitinimas

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPatogus rankinis pientraukis

SCF330/12

4.7
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Patogus kūdikio maitinimas
Kai sėdite patogiai ir atsipalaidavusi, pienas teka daug lengviau. Štai kodėl mes sukūrėme iki šiol pačią patogiausią pieno nutraukimo pompą: sėdėkite patogiai nesilenkdama pirmyn ir leiskite švelniai masažo pagalvėlei stimuliuoti pieno tekėjimą.
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Patogus kūdikio maitinimas

  • „Natural“

  • Su 3 puodeliais pienui laikyti

Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad siurbdamos pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti pirmyn, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nusiurbdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas natūraliai bėga daug lengviau.

Minkšta masažinė pagalvėlė suteikia šilumos

Minkšta masažinė pagalvėlė suteikia šilumos

Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi nauja, minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Pagalvėlė švelniai atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip stimuliuoja pieno tėkmę.

Su 3 universaliais puodeliais pienui laikyti

Su 3 universaliais puodeliais pienui laikyti

Naudokite tą patį puodelį pienui nutraukti, laikyti ir ryte kūdikiui maitinti. Puikiai tinka laikyti šaldytuve arba šaldiklyje.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Megfelelő

Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Comfort Manual breast pump

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Comfort Manual breast pump

22/06/2019

România

România

Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!

Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

14/06/2019

România

România

Produs de calitate superioară

Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

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Atsakomybės apribojimai

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011