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Nauja
„NanoTech Dual Precision“ ašmenys
Tinka i9000, 9000, 8000, 700 serijoms
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ir nuimkite skutimo galvutės laikiklį. 2. Pasukite laikančiuosius žiedus prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite juos. 3. Nuimkite senas skutimo galvutes ir įdėkite atsargines (išpjovos turi tiksliai sutapti su iškyšomis). 4. Uždėkite laikančiuosius žiedus atgal ir sukite juos pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. 5. Įdėkite barzdaskutės laikiklį atgal ir uždarykite.
Kad užtikrintumėte geriausią prietaiso veikimą, kas 24 mėnesius keiskite skustuvo galvutes.
„Philips“ siekia tvarumo visais gaminių kūrimo aspektais. Ši pakuotė yra be plastikinių dalių ir visiškai perdirbama*.
4.6
iš 5
45
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Menion
13/02/2024
Polska
Polecam, ostrza rewelacja!
Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.
Argumentai už
Bardzo dobra jakość, idealne golenie
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Kumak
29/08/2023
Polska
Niesamowite !
Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂
Argumentai už
Precyzja golenia, idealny efekt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Rakiet7
03/12/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest
Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to
Argumentai už
Trwalosc
Argumentai prieš
Bateria mogła by służyć dłużej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
jei yra galimybių