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Nauja

SH93Keičiamos skutimo galvutės

SH93/50

4.6
| (45) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
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Per dvejus metus skustuvo galvutės nuo veido nuskuta 9 milijonus plaukelių. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu.
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Suderinami produktai
i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

XP9404/46

Keiskite kas 24 mėnesius, kad skustuvas būtų kaip naujas

Atnaujinkite savo barzdaskutę

  • „NanoTech Dual Precision“ ašmenys

  • Tinka i9000, 9000, 8000, 700 serijoms

Labai paprastai nustatykite barzdaskutę iš naujo

Labai paprastai nustatykite barzdaskutę iš naujo

1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ir nuimkite skutimo galvutės laikiklį. 2. Pasukite laikančiuosius žiedus prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite juos. 3. Nuimkite senas skutimo galvutes ir įdėkite atsargines (išpjovos turi tiksliai sutapti su iškyšomis). 4. Uždėkite laikančiuosius žiedus atgal ir sukite juos pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. 5. Įdėkite barzdaskutės laikiklį atgal ir uždarykite.

Kad užtikrintumėte geriausią veikimą, kas 24 mėnesius keiskite skustuvo galvutes

Kad užtikrintumėte geriausią veikimą, kas 24 mėnesius keiskite skustuvo galvutes

Kad užtikrintumėte geriausią prietaiso veikimą, kas 24 mėnesius keiskite skustuvo galvutes.

Perdirbama pakuotė*

Perdirbama pakuotė*

„Philips“ siekia tvarumo visais gaminių kūrimo aspektais. Ši pakuotė yra be plastikinių dalių ir visiškai perdirbama*.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

45

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

3

13/02/2024

Polska

Polska

Polecam, ostrza rewelacja!

Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.

Argumentai už

Bardzo dobra jakość, idealne golenie

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

29/08/2023

Polska

Polska

Niesamowite !

Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂

Argumentai už

Precyzja golenia, idealny efekt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

03/12/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest

Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to

Argumentai už

Trwalosc

Argumentai prieš

Bateria mogła by służyć dłużej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

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