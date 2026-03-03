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Nutraukta gamyba
SHE2305PP/00
Gali būti
12,2 mm garsiak. / į ausis ded. ausinės
integruotas mikrofonas
Rožinės ir violetinės
Itin patogios
Pasakykite tai garsiai su ryškiais, spalvotais laidais ir permatomu garsiakalbio korpusu. Su 12,2 mm neodimio akustiniais garsiakalbiais girdėsite aiškų, švarų garsą ir malonius žemuosius tonus.
Ovali šių lengvų į ausis dedamų ausinių forma reiškia, kad pašėlusių garsų klausysitės tikrai patogiai.
Integruotas nuotolinio valdymo pultas leidžia lengvai skambinti ar sustabdyti dainas. Visa tai įmanoma neliečiant telefono. Įmontuotas mikrofonas su aido slopinimo funkcija palaiko aiškų garsą kalbant.
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