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Nutraukta gamyba

Į ausis dedamos ausinės su mikrofonu

SHE2305PP/00

Gali būti

Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Rožinė – violetinė
Rožinė – violetinė
Visos akys į jus
Klausykitės pašėlusių garsų kur beeitumėte. Šios į ausis dedamos ausinės yra keturių ryškių spalvų ir turi permatomą garsiakalbio korpusą su spalvotais laidais. Kam pradingti minioje, jei esate gimęs išsiskirti?
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Visos akys į jus

  • 12,2 mm garsiak. / į ausis ded. ausinės

  • integruotas mikrofonas

  • Rožinės ir violetinės

  • Itin patogios

Ryškūs spalvoti laidai. Permatomas garsiakalbio korpusas

Pasakykite tai garsiai su ryškiais, spalvotais laidais ir permatomu garsiakalbio korpusu. Su 12,2 mm neodimio akustiniais garsiakalbiais girdėsite aiškų, švarų garsą ir malonius žemuosius tonus.

Lengvos, ovalios formos į ausis dedamos ausinės, kad būtų patogu

Ovali šių lengvų į ausis dedamų ausinių forma reiškia, kad pašėlusių garsų klausysitės tikrai patogiai.

Įdiegtas nuotolinis valdymas. Lengvai perjunkite iš muzikos į skambučius ir atvirkščiai

Integruotas nuotolinio valdymo pultas leidžia lengvai skambinti ar sustabdyti dainas. Visa tai įmanoma neliečiant telefono. Įmontuotas mikrofonas su aido slopinimo funkcija palaiko aiškų garsą kalbant.

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