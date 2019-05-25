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Nutraukta gamyba
SHE3700BL/00
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.
Kokybiška, blizgi ir spalvota danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo paviršių.
„Philips Vibes“ į ausis įdedamos ausinės turi galingus, bet kompaktiškus garsiakalbius, kurie puikiai priglunda ir atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3700BL Slušalke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3700BL Slušalke