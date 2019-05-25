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SHE3700PK/00
Ritmas ir žemieji dažniai
Mažose ir sodrius žemuosius dažnius atkuriančiose į ausis įdedamose „Philips Vibes“ ausinėse naudojami patogūs ovalaus vamzdelio įdėklai. Jų vakuuminio metalizavimo apdaila užtikrina apsaugą.
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Kokybiška, blizgi ir spalvota danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo paviršių.
Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.
Itin mažos ausinės puikiai priglunda ausyje ir blokuoja aplinkos triukšmą.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3700BL Slušalke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3700BL Slušalke