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  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai

Nutraukta gamyba

Ausinės

SHE3700WT/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Raudona
Raudona
Rožinė
Rožinė
Šviesiai mėlyna
Šviesiai mėlyna
Ritmas ir žemieji dažniai
Mažose ir sodrius žemuosius dažnius atkuriančiose į ausis įdedamose „Philips Vibes“ ausinėse naudojami patogūs ovalaus vamzdelio įdėklai. Jų vakuuminio metalizavimo apdaila užtikrina apsaugą.
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Kompaktiška konstrukcija ir vakuuminio metalizavimo apdaila

Ritmas ir žemieji dažniai

  • 8,6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

3 keičiami guminiai ausų gaubteliai optimaliai priglunda

3 keičiami guminiai ausų gaubteliai optimaliai priglunda

Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.

Spindinti spalvota danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo

Spindinti spalvota danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo

Kokybiška, blizgi ir spalvota danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo paviršių.

Sodrūs žemieji dažniai ir itin aiškus garsas per garsiakalbius

Sodrūs žemieji dažniai ir itin aiškus garsas per garsiakalbius

„Philips Vibes“ į ausis įdedamos ausinės turi galingus, bet kompaktiškus garsiakalbius, kurie puikiai priglunda ir atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3700BL Slušalke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3700BL Slušalke

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