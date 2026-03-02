Dienos tiesiog praskrenda su tikromis belaidėmis ausinėmis, kurios yra lengvesnės, geriau priglunda ir puikiai skamba. Aktyvus triukšmo pašalinimas leidžia klausytis be trukdžių, o tekstūruoti ausų antgaliai užtikrina, kad ausinės patogiai laikytųsi vietoje.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Puikus garsas iš kasdienių, idealiai priglundančių ausinių
Tekstūruoti „SecureFit“ antgaliai lengviau ir patogiau priglunda bei gerai izoliuoja, todėl garsas tampa dar geresnis. Tokios funkcijos kaip „Dynamic Bass“ leidžia mėgautis visa mėgstamų kūrinių galia net ir klausantis tyliai.
Visada klausykitės muzikos naudodami aktyvaus triukšmo slopinimo funkciją
Aktyvus triukšmo pašalinimas sumažina išorinį triukšmą, kad galėtumėte susikoncentruoti į muziką, tinklalaides ir skambučius. Jį galite įjungti arba išjungti per ausines arba mūsų papildomą programėlę, o „Awareness Mode“ režimas leis girdėti išorinius garsus.
4 mikrofonų technologija. Aiškesni skambučiai net ir sausakimšose vietose
Šios ausinės turi keturis mikrofonus, o du iš jų kartu su dirbtinio intelekto triukšmo mažinimo algoritmu užtikrina ypač aiškius skambučius. Net jei esate triukšmingoje kavinėje, jūsų balsas bus aiškiai girdimas, o pašnekovas nebus blaškomas aplink jus sklindančio triukšmo.
„Bluetooth®“ kelių taškų ryšys ir paprastas susiejimas
Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ prietaisais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Taip pat palaikoma „Google Fast Pair“ ir „Microsoft Swift Pair“.
IPX4 atsparios purslams ir prakaitui
Nekreipkite dėmesio į orą. IPX4 vertinimas reiškia, kad šios ausinės yra atsparios purslams, todėl joms nebaisus nedidelis lietus! Dėvite jas ypač karštą dieną? Joms nekenkia ir šiek tiek prakaito.
Kišeninis įkrovimo dėklas su anga dirželiui
Mažas įkrovimo dėklas lengvai telpa į kišenę; taip pat galite pritvirtinti dirželį prie jam skirtos angos ir pasikabinti dėklą ant krepšio ar diržo kilpos. „Mono“ režimas reiškia, kad galite naudoti vieną ausinę, kol kita įkraunama.
Iki 36 val. grojimo laikas naudojant dėklą
Kai triukšmo pašalinimas išjungtas, visiškai įkrovę galėsite klausytis 8 valandas, o įkrovimo dėklas suteiks dar 28 valandas (kai triukšmo pašalinimas įjungtas, galėsite klausytis 6 valandas, o dėklas suteiks dar 21 valandą). Norėdami greitai įkrauti, 10 minučių įdėkite į dėklą ir turėsite papildomas 2 valandas. Dėklą galima įkrauti per USB-C.
Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia EQ – intuityvus ekvalaizeris, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėle taip pat galite įjungti „Dynamic Bass“, valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir kt.
Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas
Šių ausinių specialūs garsiakalbiai suderinti pagal „Philips“ garso charakteristiką, todėl girdimas šiltas, natūralus garsas ir gilūs žemieji dažniai. Kad ir ko klausytumėtės, garsas jums patiks.