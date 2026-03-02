Paieškos terminai

    TAT2200LB/00

    Atsijunkite nuo triukšmo, mėgaukitės patogumu

    Dienos tiesiog praskrenda su tikromis belaidėmis ausinėmis, kurios yra lengvesnės, geriau priglunda ir puikiai skamba. Aktyvus triukšmo pašalinimas leidžia klausytis be trukdžių, o tekstūruoti ausų antgaliai užtikrina, kad ausinės patogiai laikytųsi vietoje.

    Iš tikrųjų belaidės ausinės

    Atsijunkite nuo triukšmo, mėgaukitės patogumu

    • Maži ausų antgaliai. Patogus dizainas
    • Aktyvus triukšmo pašalinimas
    • 4 mikrofonų technologija
    • Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai

    Puikus garsas iš kasdienių, idealiai priglundančių ausinių

    Tekstūruoti „SecureFit“ antgaliai lengviau ir patogiau priglunda bei gerai izoliuoja, todėl garsas tampa dar geresnis. Tokios funkcijos kaip „Dynamic Bass“ leidžia mėgautis visa mėgstamų kūrinių galia net ir klausantis tyliai.

    Visada klausykitės muzikos naudodami aktyvaus triukšmo slopinimo funkciją

    Aktyvus triukšmo pašalinimas sumažina išorinį triukšmą, kad galėtumėte susikoncentruoti į muziką, tinklalaides ir skambučius. Jį galite įjungti arba išjungti per ausines arba mūsų papildomą programėlę, o „Awareness Mode“ režimas leis girdėti išorinius garsus.

    4 mikrofonų technologija. Aiškesni skambučiai net ir sausakimšose vietose

    Šios ausinės turi keturis mikrofonus, o du iš jų kartu su dirbtinio intelekto triukšmo mažinimo algoritmu užtikrina ypač aiškius skambučius. Net jei esate triukšmingoje kavinėje, jūsų balsas bus aiškiai girdimas, o pašnekovas nebus blaškomas aplink jus sklindančio triukšmo.

    „Bluetooth®“ kelių taškų ryšys ir paprastas susiejimas

    Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ prietaisais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Taip pat palaikoma „Google Fast Pair“ ir „Microsoft Swift Pair“.

    IPX4 atsparios purslams ir prakaitui

    Nekreipkite dėmesio į orą. IPX4 vertinimas reiškia, kad šios ausinės yra atsparios purslams, todėl joms nebaisus nedidelis lietus! Dėvite jas ypač karštą dieną? Joms nekenkia ir šiek tiek prakaito.

    Kišeninis įkrovimo dėklas su anga dirželiui

    Mažas įkrovimo dėklas lengvai telpa į kišenę; taip pat galite pritvirtinti dirželį prie jam skirtos angos ir pasikabinti dėklą ant krepšio ar diržo kilpos. „Mono“ režimas reiškia, kad galite naudoti vieną ausinę, kol kita įkraunama.

    Iki 36 val. grojimo laikas naudojant dėklą

    Kai triukšmo pašalinimas išjungtas, visiškai įkrovę galėsite klausytis 8 valandas, o įkrovimo dėklas suteiks dar 28 valandas (kai triukšmo pašalinimas įjungtas, galėsite klausytis 6 valandas, o dėklas suteiks dar 21 valandą). Norėdami greitai įkrauti, 10 minučių įdėkite į dėklą ir turėsite papildomas 2 valandas. Dėklą galima įkrauti per USB-C.

    „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikykite patirtį

    Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia EQ – intuityvus ekvalaizeris, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėle taip pat galite įjungti „Dynamic Bass“, valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir kt.

    Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

    Šių ausinių specialūs garsiakalbiai suderinti pagal „Philips“ garso charakteristiką, todėl girdimas šiltas, natūralus garsas ir gilūs žemieji dažniai. Kad ir ko klausytumėtės, garsas jums patiks.

    GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės

    Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

    Techninės savybės

    • Garsas

      Dažnių diapazonas
      20–20 000 Hz
      Garsiakalbio skersmuo
      10 mm
      Pilnutinė varža
      16 omų
      Didžiausia įvesties galia
      3 mW
      Jautrumas
      105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
      Garsiakalbio tipas
      Dinaminis

    • Prijungimo galimybė

      „Bluetooth“ versija
      6,0
      „Bluetooth“ profiliai
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalus diapazonas
      Iki 10  m
      Daugiataškis ryšys
      Taip
      Palaikomas kodekas
      SBC

    • Išorinė kartoninė dėžutė

      Ilgis
      43.50  cm
      Vartotojams skirtų pakuočių skaičius
      24
      Plotis
      24.50  cm
      Bendras svoris
      2.95  kg
      Aukštis
      12.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17814 1
      Grynasis svoris
      1.42  kg
      Pakuotės svoris
      1.53  kg

    • Patogumas

      Garso reguliatorius
      Taip
      Atsparumas vandeniui
      IPX4
      „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
      Taip
      TWS skirtas režimas „Mono“
      Taip
      Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
      Taip
      Valdiklių tipas
      Lietimas
      „Google Fast Pair“
      Taip
      Microsoft Swift Pair
      Taip

    • Vidinė dėžutė

      Ilgis
      11.30  cm
      Vartotojams skirtų pakuočių skaičius
      3
      Plotis
      10.40  cm
      Aukštis
      10.00  cm
      Grynasis svoris
      0.18  kg
      Bendras svoris
      0.32  kg
      Pakuotės svoris
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17814 8

    • Maitinimas

      Maitinimo elementų skaičius
      3 vnt.
      Įkrovimo laikas
      2  val.
      Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta)
      6 + 21  val.
      Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta)
      8 + 28  val.
      Greitojo įkrovimo trukmė
      10 mins for 2 hrs
      Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas)
      Lithium Polymer (built-in)
      Akumuliatoriaus tipas (ausinė)
      Lithium Polymer (built-in)
      Baterijos svoris (iš viso)
      10.1  g
      Baterijos talpa (dėklas)
      410  mAh
      Baterijos talpa (ausinė)
      50  mAh

    • Pakuotės matmenys

      Aukštis
      11.2  cm
      Pakuotės tipas
      Kartoninė dėžutė
      Išdėstymo tipas
      Pakabinti
      Plotis
      9.6  cm
      Gylis
      3.4  cm
      Pridedamų gaminių skaičius
      1
      EAN
      48 95229 17814 4
      Bendras svoris
      0.085  kg
      Grynasis svoris
      0.059  kg
      Pakuotės svoris
      0.026  kg

    • Priedai

      Trumpa instrukcija
      Taip
      Ausų gaubteliai
      3 poros (S / M / L)
      Įkrovimo dėklas
      Taip

    • Konstrukcija

      Spalva
      Šviesiai mėlyna
      Dėvėjimo stilius
      Įdedamos į ausis
      Tvirtinimo ant ausies medžiaga
      Silikoninis
      Įdedama į ausis
      Įdedamos į ausis
      Į ausis įdedamo tipo
      Silikoninis ausinių antgalis

    • Telekomunikacijos

      Skambučiams skirtas mikrofonas
      2 mics for each side

    • Matmenys

      Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A)
      3.83 x 2.65 x 5.73  cm
      Ausinės matmenys (P x G x A)
      1.51 x 2.16 x 1.87  cm
      Bendras svoris
      0.034  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20823 0

    • ANC funkcijos

      ANC technologija
      FF
      Aplinkos garsų režimas
      Taip
      ANC skirtas mikrofonas
      2 mikrofonai
      ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
      Taip

    • Pagalbinė balso programa

      Suderinama su pagalbine balso programa
      • „Apple Siri“
      • „Google Assistant“
      Pagalbinės balso programos aktyvinimas
      Daugiafunkcis jutiklinis
      Pagalbinės balso programos palaikymas
      Taip

    • Pastovumas

      Plastikinis korpusas
      sudėtyje yra 55 % GRS sertifikuoto perdirbto polikarbonato TE-00132492

