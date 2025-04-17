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Nutraukta gamyba
„PowerCyclone 10“ technologija
25,2 V, veikia iki 80 min.***
Siurbimas, plovimas ir rankinis priet.
Surenka iki 99,7 % purvo****
Specialiai sukurtas antgalis „Aqua“ siurbia ir valo bet kuria kryptimi, kad pašalintų dulkes, purvą ir lipnias dėmes.
Antgalis paslankiai, sumaniai bei automatiškai sureguliuoja įsiurbimą ten, kur to reikia labiausiai, kad naudodamas du siurbimo kanalus – vieną priekyje, kitą gale – padidintų siurbimo našumą. Abu siurbimo kanalai pasižymi zigzago forma ir unikaliu, patentuotu vandens paskirstymu, kad našumas būtų maksimalus.
Tiesiog įpilkite mėgstamo grindų valiklio ar tinkamos valymo priemonės, kad pašalintumėte 99 % ant kietų namų grindų esančių bakterijų*.
4.7
iš 5
201
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Zuboder
17/04/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
мега зручний та досконалий
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
24/03/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Відгук про бездротовий пилосос Philips Aqua Plus X
Дуже задоволена цим бездротовим пилесосом. Це дуже зручний, потужний і дуже мобільний пилосос. Іноді навіть дивуюсь, як я без нього жила раніше :) Добре було б якби кожна господиня могла б мати його в своєму озброєнні :))
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Споживач
02/12/2024
Україна
Відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01
В загалом дуже хороший пилосос, багато функціоналу, потужний і час роботи відповідаю. Геренеральне миюче прибирання ви ним не зробите, мийка тільки для оновлення чистоти. Компактний в машині прибирання без шнурів та блока взагалі вогонь, диванна насадка це щось
Argumentai už
Функціонал
Argumentai prieš
Нічого
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Išbandė išorinė agentūra, naudodama vandenį ir ploviklį.
Išbandyta su 10 geriausiai parduodamų belaidžių dulkių siurblių-šluotų, kainuojančių > 300 eurų, Vokietijoje, 2019 m. birželio mėn. MAT.
Veikimo trukmė ir apimtis paremti vidiniu „Philips“ stebėjimo metodu.
Išbandyta naudojant „Philips“ sukurtą stambaus purvo valymo testą, remiantis IEC60312-1 standartu. 2018 m. sausis. Vienas perbraukimas reiškia perbraukimą atgal ir į priekį.