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  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes
  • Valo ne tik dulkes

Nutraukta gamyba

8000 serijos „Aqua Plus“Belaidis siurblys

XC8349/01

4.7
| (201) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Valo ne tik dulkes
„Philips“ belaidis 8000 serijos siurblys „Aqua Plus“ turi unikalų antgalį „Aqua“, kad dviguba siurbimo galia vienu perbraukimu išvalytumėte skirtingą purvą – nuo dulkių iki lipnių dėmių. Be to, visapusiškam universalumui užtikrinti pridedamas vien siurbimo antgalis ir rankinis prietaisas.
Peržiūrėti visas naudas

Siurbkite ir drėgnai valykite vienu metu su dviguba siurbimo jėga

Valo ne tik dulkes

  • „PowerCyclone 10“ technologija

  • 25,2 V, veikia iki 80 min.***

  • Siurbimas, plovimas ir rankinis priet.

  • Surenka iki 99,7 % purvo****

Antgalis „Aqua“ siurbia ir valo vienu metu

Antgalis „Aqua“ siurbia ir valo vienu metu

Specialiai sukurtas antgalis „Aqua“ siurbia ir valo bet kuria kryptimi, kad pašalintų dulkes, purvą ir lipnias dėmes.

Automatiškai reguliuojamas antgalis geresniam veikimui

Automatiškai reguliuojamas antgalis geresniam veikimui

Antgalis paslankiai, sumaniai bei automatiškai sureguliuoja įsiurbimą ten, kur to reikia labiausiai, kad naudodamas du siurbimo kanalus – vieną priekyje, kitą gale – padidintų siurbimo našumą. Abu siurbimo kanalai pasižymi zigzago forma ir unikaliu, patentuotu vandens paskirstymu, kad našumas būtų maksimalus.

Įpilkite valymo priemonės, kad pašalintumėte 99 % bakterijų*

Įpilkite valymo priemonės, kad pašalintumėte 99 % bakterijų*

Tiesiog įpilkite mėgstamo grindų valiklio ar tinkamos valymo priemonės, kad pašalintumėte 99 % ant kietų namų grindų esančių bakterijų*.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

201

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

17/04/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

мега зручний та досконалий

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

24/03/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Відгук про бездротовий пилосос Philips Aqua Plus X

Дуже задоволена цим бездротовим пилесосом. Це дуже зручний, потужний і дуже мобільний пилосос. Іноді навіть дивуюсь, як я без нього жила раніше :) Добре було б якби кожна господиня могла б мати його в своєму озброєнні :))

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

02/12/2024

Україна

Україна

Відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01

В загалом дуже хороший пилосос, багато функціоналу, потужний і час роботи відповідаю. Геренеральне миюче прибирання ви ним не зробите, мийка тільки для оновлення чистоти. Компактний в машині прибирання без шнурів та блока взагалі вогонь, диванна насадка це щось

Argumentai už

Функціонал

Argumentai prieš

Нічого

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandė išorinė agentūra, naudodama vandenį ir ploviklį.

  2. Išbandyta su 10 geriausiai parduodamų belaidžių dulkių siurblių-šluotų, kainuojančių > 300 eurų, Vokietijoje, 2019 m. birželio mėn. MAT.

  3. Veikimo trukmė ir apimtis paremti vidiniu „Philips“ stebėjimo metodu.

  4. Išbandyta naudojant „Philips“ sukurtą stambaus purvo valymo testą, remiantis IEC60312-1 standartu. 2018 m. sausis. Vienas perbraukimas reiškia perbraukimą atgal ir į priekį.