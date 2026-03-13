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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
8000 serijos „Aqua Plus“ Belaidis siurblys
Nutraukta gamyba
Palaikymas
XC8349/01
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Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
Visi (8)
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
Grindų valiklio ar šilto vandens pylimas į „Philips“ dulkių siurblio–šluotos bakelį
„Philips SpeedPro (Max) Stick“ dulkių siurblio akumuliatoriaus keitimas
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kiek laiko turėčiau krauti „Philips“ belaidį dulkių siurblį?
Įkraunamo siurblio-šluotos priedasMikropluošto šluostės
Įkraunamo siurblio-šluotos priedas
Pakaitinis rinkinys
Iš „Philips Wet“ dulkių siurblio išbėga mažiau vandens nei įprastai
8000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas
8000 serijos belaidis dulkių siurblys „Philips“ rodo klaidos kodą
„Philips SpeedPro Max“ belaidžiame siurblyje rodomas klaidos kodas
Negaliu atidaryti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlio
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