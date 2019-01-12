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Būkite kartu su muzika
Kompaktiškas garsiakalbis skamba puikiai ir spalvingai, o dar belaidis srautinis perdavimas per „Bluetooth“, todėl BT100 renkasi mėgstantys keliauti stilingai.
„Bluetooth®“
Integruotas mikrofonas skambučiams
Įkraunama baterija
2 W
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.
Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet kokiu atveju veikia puikiai.
4.3
iš 5
16
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jonasz
13/04/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo udany zakup
Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
bluetooth69
14/06/2016
Polska
Świetny głośnik
Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy