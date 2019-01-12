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Nutraukta gamyba

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

BT100M/00

4.3

| (16) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

AQUA
AQUA
Balta
Balta
Juoda
Juoda
Oranžinis
Oranžinis

Būkite kartu su muzika

Kompaktiškas garsiakalbis skamba puikiai ir spalvingai, o dar belaidis srautinis perdavimas per „Bluetooth“, todėl BT100 renkasi mėgstantys keliauti stilingai.

Peržiūrėti visas naudas

Būkite kartu su muzika

  • „Bluetooth®“

  • Integruotas mikrofonas skambučiams

  • Įkraunama baterija

  • 2 W

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

„Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.

Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet kokiu atveju veikia puikiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

16

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

1

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

13/04/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo udany zakup

Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Świetny głośnik

Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

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