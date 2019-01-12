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Nutraukta gamyba

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

BT100W/00

4.3

| (16) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį

Būkite kartu su muzika

Kompaktiškas garsiakalbis skamba puikiai ir spalvingai, o dar belaidis srautinis perdavimas per „Bluetooth“, todėl BT100 renkasi mėgstantys keliauti stilingai.

Peržiūrėti visas naudas

Būkite kartu su muzika

  • „Bluetooth®“

  • Integruotas mikrofonas skambučiams

  • Įkraunama baterija

  • 2 W

Neprilygstama garso kokybė ir kompaktiška konstrukcija

Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur

Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur

Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

16

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

1

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

13/04/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo udany zakup

Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Świetny głośnik

Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.