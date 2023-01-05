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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Kašmyro pilka
Jutiklinis ekranas
Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
4.8
iš 5
107
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
chup6315
05/01/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Кофемашина очень удобная в обращении
Я бы с удовольствием порекомендовал своим друзьям и знакомым такую кофемашину
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
poolingvo
13/02/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудова кавомашина!!!
Дуже радий, що придбав цю кавоварка, мене все влаштовує, за час користування не виявив жодного недоліку. Дуже задоволений придбанням!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
31115Andy
14/01/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
отличный выбор
Кофе очень вкусный делает, капучинатор позволяет самому регулировать уровень пены и температуру молока, а не автомат делает стандартный. Золотая середина по цене и качеству. Машина работает отлично, удобно и качественно, функций достаточно, чтобы приготовить вкусный кофе и нет смысла переплачивать за дополнительные возможности и интерфейс. Посчитал экономику и вообще супер, до этого пользовались дольче густо и тратили 1300 грн/месяц, сейчас купили вместе с машиной отличный кофе по акции 1,5 кг за 350 грн, хватило на 2 месяца. С такой экономией машина отбивается меньше чем за год.
Argumentai už
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Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Kai temperatūra yra 70–82 °C
nėra įtraukta į pakuotės turinį