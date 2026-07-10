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Visos serijos

  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

2200 serijaVisiškai automatinis espreso aparatas

EP2230/10

4.7
| (82) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
Lengvai, mygtuko paspaudimu gaminkite aromatines kavos rūšis, tokias kaip espreso kava, įprasta kava ir kapučinas. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių

  • 3 gėrimai

  • „LatteGo“

  • Matinė juoda

  • Jutiklinis ekranas

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

Ideali temperatūra, aromatas ir kreminė puta kiekviename puodelyje**

Ideali temperatūra, aromatas ir kreminė puta kiekviename puodelyje**

„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina optimalų virimo temperatūros ir aromato išlaisvinimo balansą išlaikydama vandens temperatūrą 90–98 °C ir reguliuodama vandens srautą, kad galėtumėte mėgautis skania kava.

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

82

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

10/07/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Вибір багатофункціональний

Таку оцінку я поставила тому що кавомашина зручна в користуванні, відповідає заявленим характеристикам

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Date of Use 2026-07-10

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Date of Use 2026-07-10

27/12/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий функціонал.

Машина робить дуже смачну пінку Функціонал, легкість у використанні! Поюсом в комплекті йде фільтр для води!

Argumentai už

Легкість у користуванні

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

04/10/2023

Україна

Україна

Philips darbuotojas

Чудова кавомашина для Офісу

[Employee of philipsglobal] Купили кавомашину щоб штат міг смаковати каву. Легка в догляді, гарний дизайн та смачна кава . Пояснення по експлуатації не знадобилось, колектив сам все швидко зрозумів .

Argumentai už

Дизайн, легкість , смак кави

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių

  4. nėra įtraukta į pakuotės turinį