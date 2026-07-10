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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
3 gėrimai
„LatteGo“
Matinė juoda
Jutiklinis ekranas
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina optimalų virimo temperatūros ir aromato išlaisvinimo balansą išlaikydama vandens temperatūrą 90–98 °C ir reguliuodama vandens srautą, kad galėtumėte mėgautis skania kava.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
4.7
iš 5
82
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Eskobar
10/07/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Вибір багатофункціональний
Таку оцінку я поставила тому що кавомашина зручна в користуванні, відповідає заявленим характеристикам
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Date of Use 2026-07-10
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Date of Use 2026-07-10
Eugene67
27/12/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий функціонал.
Машина робить дуже смачну пінку Функціонал, легкість у використанні! Поюсом в комплекті йде фільтр для води!
Argumentai už
Легкість у користуванні
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
VladR
04/10/2023
Україна
Philips darbuotojas
Чудова кавомашина для Офісу
[Employee of philipsglobal] Купили кавомашину щоб штат міг смаковати каву. Легка в догляді, гарний дизайн та смачна кава . Пояснення по експлуатації не знадобилось, колектив сам все швидко зрозумів .
Argumentai už
Дизайн, легкість , смак кави
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių
nėra įtraukta į pakuotės turinį