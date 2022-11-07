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  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

2200 serijaVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP2231/40

4.8
| (184) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
Lengvai, vieno mygtuko paspaudimu, gaminkite aromatinius kavos gėrimus, tokius kaip espreso kava, įprasta kava ir kapučinas. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių

  • 3 gėrimai

  • „LatteGo“

  • Blizgi juoda

  • Jutiklinis ekranas

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

Ideali temperatūra, aromatas ir kreminė puta kiekviename puodelyje**

Ideali temperatūra, aromatas ir kreminė puta kiekviename puodelyje**

„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina optimalų virimo temperatūros ir aromato išlaisvinimo balansą išlaikydama vandens temperatūrą 90–98 °C ir reguliuodama vandens srautą, kad galėtumėte mėgautis skania kava.

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

184

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

07/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Легкість користування

Легкість користування, можливість насолоджуватися ароматною кавою

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

29/10/2021

Україна

Україна

Ця кавомашина- наша улюблениця

Користуємось кавомашиною уже 2 роки щодня. Задоволені на всі 100%. Проста у користуванні, легка в догляді. Для меленої і зернової кави, на різні смаки усіх членів сім'ї. Просто член родини!

Argumentai už

За

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

26/10/2021

Україна

Україна

Всі функції працюють

Користуюся 1,5 року на рікань не має,відмінно все працює.Кава дуже смачна.Легка і доступна в використанні.Технічне обслуговування дуже легке,все зручно виймаєтся,миєтся.Купив і не прогодав,надіюсь буде довго без поломок працювати.Дуже дякую компанії Філіпс за кавомашинку.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių

  4. nėra įtraukta į pakuotės turinį