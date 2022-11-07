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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
3 gėrimai
„LatteGo“
Blizgi juoda
Jutiklinis ekranas
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina optimalų virimo temperatūros ir aromato išlaisvinimo balansą išlaikydama vandens temperatūrą 90–98 °C ir reguliuodama vandens srautą, kad galėtumėte mėgautis skania kava.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
4.8
iš 5
184
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Фіксік
07/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Легкість користування
Легкість користування, можливість насолоджуватися ароматною кавою
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Nekasana
29/10/2021
Україна
Ця кавомашина- наша улюблениця
Користуємось кавомашиною уже 2 роки щодня. Задоволені на всі 100%. Проста у користуванні, легка в догляді. Для меленої і зернової кави, на різні смаки усіх членів сім'ї. Просто член родини!
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Yevgeshik 78
26/10/2021
Україна
Всі функції працюють
Користуюся 1,5 року на рікань не має,відмінно все працює.Кава дуже смачна.Легка і доступна в використанні.Технічне обслуговування дуже легке,все зручно виймаєтся,миєтся.Купив і не прогодав,надіюсь буде довго без поломок працювати.Дуже дякую компанії Філіпс за кавомашинку.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių
nėra įtraukta į pakuotės turinį