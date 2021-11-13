30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
3 gėrimai
„LatteGo“
Cinko ruda
Jutiklinis ekranas
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina optimalų virimo temperatūros ir aromato išlaisvinimo balansą išlaikydama vandens temperatūrą 90–98 °C ir reguliuodama vandens srautą, kad galėtumėte mėgautis skania kava.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
4.6
iš 5
36
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Equinox
13/11/2021
Україна
Готує смачну каву
Вже три місяці насолоджуємося смачною кавою всією сім'єю. Кавомашина повністю задовольняє, готує нам каву з пінкою або капучіно. Можна вибрати міцність і об'єм напою на свій смак від 1 до 3. Система обробки молока LatteGo дуже зручна.
Argumentai už
Зручна у викристанні і обслуговуванні, готує смачну каву
Argumentai prieš
не виявили
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Таша
09/11/2021
Україна
Чудова кавомашина для сімейства кавоманів
Придбали кавомашину під новий рік для сім'і з 5 чоловік які дуже обожнюють каву, і як виявилось капучино. Дійсно легка в користуванні, вбудована кавомолка, кава запашна, зручний капучинатор, пінка пухка. Все, що потрібно робити на протязі тижня, це чистити контейнер від кавових залишків та додавати каву і воду, але раз на тиждень не забувати промивати деталі всередині. Кавомашину рекомендую, зручно лекго, смачно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Mandarinka2000
09/11/2021
Україна
Моя красотка
Эту кофемашину я называю красоткой, только так и никак иначе. Вообще не понимаю как жила без не раньше. я кофеманка, и только аромат крепкого чудесного кофе в силах разбудить меня утром и придать сил и бодрости для нового рабочего дня. Моя касотка проста и понятна в управлении, в обслуживании тоже ничего сложного - вытащить, помыть ипоставить назад - вот и все обслуживание. Процесс взбивания молока это вообще песня. Дочь пьет только латте - инновационная система Latte go - просто ополоснуть стакан под краном. И никаких тебе трубочек с засохшим и скисшим невымывшимся молоком, был у меня такой печальный опыт. Скажу сразу выбирала кофемашину функциональную и удобную. Именно система Latte go послужила решающим фактором для покупки именно этой кофемашины. Пользуюсь 9 месяцев и ни разу не пожалела о своем выборе. Я думаю что эи кофемашины - лучшее из того, чтопредставлено на рынке. А у меня дома лучший кофе и мои друзья это знают.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių
nėra įtraukta į pakuotės turinį