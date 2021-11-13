Брали для себя, так как я наша старенькая машина сломалась, долго выбирали на какой же остановиться ) были в трёх магазинах , хотели что бы было капуччино. В фокстроте нам девушка консультант посоветовала обратить внимание именно на эту модель , и мы не пожалели , капучино готовит изумительно, пенка до ужаса вкусная и воздушная , в уходе очень лёгкая никаких лишних движений делать не надо) моешься легка и не часто ) всем советую брать это чудо )