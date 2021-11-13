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  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

2200 serijaVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP2235/40

4.6
| (36) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
Lengvai, mygtuko paspaudimu gaminkite aromatines kavos rūšis, tokias kaip espreso kava, įprasta kava ir kapučinas. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengviau pagaminsite 3 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių

  • 3 gėrimai

  • „LatteGo“

  • Cinko ruda

  • Jutiklinis ekranas

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

Ideali temperatūra, aromatas ir kreminė puta kiekviename puodelyje**

Ideali temperatūra, aromatas ir kreminė puta kiekviename puodelyje**

„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina optimalų virimo temperatūros ir aromato išlaisvinimo balansą išlaikydama vandens temperatūrą 90–98 °C ir reguliuodama vandens srautą, kad galėtumėte mėgautis skania kava.

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

36

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

2

13/11/2021

Україна

Україна

Готує смачну каву

Вже три місяці насолоджуємося смачною кавою всією сім'єю. Кавомашина повністю задовольняє, готує нам каву з пінкою або капучіно. Можна вибрати міцність і об'єм напою на свій смак від 1 до 3. Система обробки молока LatteGo дуже зручна.

Argumentai už

Зручна у викристанні і обслуговуванні, готує смачну каву

Argumentai prieš

не виявили

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

09/11/2021

Україна

Україна

Чудова кавомашина для сімейства кавоманів

Придбали кавомашину під новий рік для сім'і з 5 чоловік які дуже обожнюють каву, і як виявилось капучино. Дійсно легка в користуванні, вбудована кавомолка, кава запашна, зручний капучинатор, пінка пухка. Все, що потрібно робити на протязі тижня, це чистити контейнер від кавових залишків та додавати каву і воду, але раз на тиждень не забувати промивати деталі всередині. Кавомашину рекомендую, зручно лекго, смачно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

09/11/2021

Україна

Україна

Моя красотка

Эту кофемашину я называю красоткой, только так и никак иначе. Вообще не понимаю как жила без не раньше. я кофеманка, и только аромат крепкого чудесного кофе в силах разбудить меня утром и придать сил и бодрости для нового рабочего дня. Моя касотка проста и понятна в управлении, в обслуживании тоже ничего сложного - вытащить, помыть ипоставить назад - вот и все обслуживание. Процесс взбивания молока это вообще песня. Дочь пьет только латте - инновационная система Latte go - просто ополоснуть стакан под краном. И никаких тебе трубочек с засохшим и скисшим невымывшимся молоком, был у меня такой печальный опыт. Скажу сразу выбирала кофемашину функциональную и удобную. Именно система Latte go послужила решающим фактором для покупки именно этой кофемашины. Пользуюсь 9 месяцев и ни разу не пожалела о своем выборе. Я думаю что эи кофемашины - лучшее из того, чтопредставлено на рынке. А у меня дома лучший кофе и мои друзья это знают.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių

  4. nėra įtraukta į pakuotės turinį