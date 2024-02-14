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Visos serijos

  • Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

3200 serijosVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP3221/40

4.7
| (48) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
Pasinaudokite mūsų išmania kavos virimo sistema ir mėgaukitės skania ir kvapnia, idealios temperatūros kava iš šviežių pupelių. Su klasikiniu pieno putų plakikliu lengvai pagaminsite švelnią it šilkas kapučino arba pieno su espresu kavą.
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Pasitelkiant intuityvų jutiklinį ekraną

Lengvai pagaminamos 4 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

  • 4 gėrimai

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Blizgi juoda

  • Jutiklinis ekranas

Mėgaukitės pasirenkamosiomis 4 kavomis

Mėgaukitės pasirenkamosiomis 4 kavomis

Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu? Visiškai automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

48

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2

14/02/2024

България

България

Валентинка за теб

Обичам те,моя най-добра приятелко!Ако не беше ти сутрините щяха да са ми сиви и тъжни!Благодаря ти,че те имам в живота си 🥰🥰🥰

Argumentai už

Не е много шумна

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

25/07/2023

Česká republika

Česká republika

Kávovar je jednoduchý na ovládání

Potřebovala jsem koupit nový kávovar ze dne na den (starý se rozbil a již jsem ho nechtěla nechat opravovat), rozhodla jsem se pro značku Philips a nelituji, zatím jsem spokojená. Kávovar má jednoduché ovládání, je moc hezký. Čištění jsou trochu složitější, ale dle návodu vše proběhlo dobře. Jediná výtka, kávovar je hlučnější při zapnutí a vypnutí, zprvu jsem se až lekla, že se něco rozbilo, už jsem si zvykla.

Argumentai už

plně automatický, jednoduché ovládání

Argumentai prieš

snad jenom ta hlučnost při zapnutí a vypnutí

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

15/07/2023

Česká republika

Česká republika

Kávovar má hodně funkcí.

Jsem spokojená s tímto výrobkem, dlouho jsem si ho vybírala.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C

  3. nėra įtraukta į pakuotės turinį