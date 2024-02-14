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Nutraukta gamyba
4 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Blizgi juoda
Jutiklinis ekranas
Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu? Visiškai automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
4.7
iš 5
48
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Мари32
14/02/2024
България
Валентинка за теб
Обичам те,моя най-добра приятелко!Ако не беше ти сутрините щяха да са ми сиви и тъжни!Благодаря ти,че те имам в живота си 🥰🥰🥰
Argumentai už
Не е много шумна
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
JanaElisabeth
25/07/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Kávovar je jednoduchý na ovládání
Potřebovala jsem koupit nový kávovar ze dne na den (starý se rozbil a již jsem ho nechtěla nechat opravovat), rozhodla jsem se pro značku Philips a nelituji, zatím jsem spokojená. Kávovar má jednoduché ovládání, je moc hezký. Čištění jsou trochu složitější, ale dle návodu vše proběhlo dobře. Jediná výtka, kávovar je hlučnější při zapnutí a vypnutí, zprvu jsem se až lekla, že se něco rozbilo, už jsem si zvykla.
Argumentai už
plně automatický, jednoduché ovládání
Argumentai prieš
snad jenom ta hlučnost při zapnutí a vypnutí
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Pavouček
15/07/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Kávovar má hodně funkcí.
Jsem spokojená s tímto výrobkem, dlouho jsem si ho vybírala.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Kai temperatūra yra 70–82 °C
nėra įtraukta į pakuotės turinį