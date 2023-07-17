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Nutraukta gamyba
5 gėrimai
„LatteGo“
Balta
Jutiklinis ekranas
Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Mėgaukitės šilkinės tekstūros kapučino kava net su savo mėgstamu augalinės kilmės pieno pakaitalu. Dėl cikloninių putų technologijos „LatteGo“ įvairių rūšių pieną ir augalinės kilmės pieno pakaitalus, kuriuose yra tinkamai subalansuotas riebalų ir baltymų kiekis, pavers neprilygstamo tankio ir sodrumo puta.
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
4.8
iš 5
208
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Svitlana S
17/07/2023
Україна
Akcijos dalis
Подобаються функції кавоварки.
Чудове латте з пінкою, запашне капучіно. Все, що треба для чудового ранку...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
15/05/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Дана кавомашина дуже зручна в користуванні
Саме ця модель гарно підходить для домашнього користування. Зручний забір молока зовні, забезпечує легке миття. Зрозумілий інтерфейс, 5 видів смачної кави, густа пінка. Рекомендую. Не пошкодуєте.
Argumentai už
Так
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
enniya
30/03/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
наконец-то моя мечта сбылась!
давно мечтала о такой кофемашине и вот моя мечта осуществилась. ни на секунду не пожалела о приобретении. она превзошла все мои ожидания. кофе получается отменный, но на зернах экономить не стоит. капучино и лате просто бомбические получаются! легкая в управлении и обслуживании
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių
nėra įtraukta į pakuotės turinį