GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

3200 serijosVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP3243/50

4.8
| (208) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
Lengvai, mygtuko paspaudimu gaminkite aromatines kavos rūšis, tokias kaip espreso kava, kapučinas ir pienas su espresu. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema**

Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

  • 5 gėrimai

  • „LatteGo“

  • Balta

  • Jutiklinis ekranas

Greitai paruoškite 5 mėgstamiausius kavos gėrimus

Greitai paruoškite 5 mėgstamiausius kavos gėrimus

Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Šilkinės tekstūros šviežiai užplikyta kapučino kava jūsų namuose.

Šilkinės tekstūros šviežiai užplikyta kapučino kava jūsų namuose.

Mėgaukitės šilkinės tekstūros kapučino kava net su savo mėgstamu augalinės kilmės pieno pakaitalu. Dėl cikloninių putų technologijos „LatteGo“ įvairių rūšių pieną ir augalinės kilmės pieno pakaitalus, kuriuose yra tinkamai subalansuotas riebalų ir baltymų kiekis, pavers neprilygstamo tankio ir sodrumo puta.

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

208

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

17/07/2023

Україна

Україна

Подобаються функції кавоварки.

Чудове латте з пінкою, запашне капучіно. Все, що треба для чудового ранку...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

15/05/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дана кавомашина дуже зручна в користуванні

Саме ця модель гарно підходить для домашнього користування. Зручний забір молока зовні, забезпечує легке миття. Зрозумілий інтерфейс, 5 видів смачної кави, густа пінка. Рекомендую. Не пошкодуєте.

Argumentai už

Так

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

30/03/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

наконец-то моя мечта сбылась!

давно мечтала о такой кофемашине и вот моя мечта осуществилась. ни на секунду не пожалела о приобретении. она превзошла все мои ожидания. кофе получается отменный, но на зернах экономить не стоит. капучино и лате просто бомбические получаются! легкая в управлении и обслуживании

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių

  4. nėra įtraukta į pakuotės turinį