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Nutraukta gamyba
5 gėrimai
„LatteGo“
Sidabro
Jutiklinis ekranas
Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
4.8
iš 5
246
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Valiko190470
28/04/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
дуже задоволений кавомашиною
Кавомашина виправдала очікування і навіть більше. До неї взагалі не готував і не пив кавові напої з молоком. Тепер - тільки капучино та лате з додатковим еспресо. Система Late go від Філіпс - чудова.
Argumentai už
Смачні напої, все зручно, супер зручна та функціональна система молочних напоїв
Argumentai prieš
Гучність
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Кава машина
20/01/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Виправдовує очікування
Сподобався смак кави, простота інтерфейсу при вибору виду кави. Мінус- гучна при приготуванні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
JUK2
02/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудова кавомашина
Давно мріяв про кавомашини. Це просто супер і кавадуже смачна
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių
nėra įtraukta į pakuotės turinį