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Visos serijos

  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

3200 serijosVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP3246/70

4.8
| (246) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
Lengvai, mygtuko paspaudimu gaminkite aromatingas kavos rūšis, tokias kaip espreso kava, kapučinas ir pienas su espresu. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Itin lengvai gaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

  • 5 gėrimai

  • „LatteGo“

  • Sidabro

  • Jutiklinis ekranas

Greitai paruoškite 5 mėgstamiausius kavos gėrimus

Greitai paruoškite 5 mėgstamiausius kavos gėrimus

Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

246

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

28/04/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

дуже задоволений кавомашиною

Кавомашина виправдала очікування і навіть більше. До неї взагалі не готував і не пив кавові напої з молоком. Тепер - тільки капучино та лате з додатковим еспресо. Система Late go від Філіпс - чудова.

Argumentai už

Смачні напої, все зручно, супер зручна та функціональна система молочних напоїв

Argumentai prieš

Гучність

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

20/01/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Виправдовує очікування

Сподобався смак кави, простота інтерфейсу при вибору виду кави. Мінус- гучна при приготуванні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

02/11/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудова кавомашина

Давно мріяв про кавомашини. Це просто супер і кавадуже смачна

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių

  4. nėra įtraukta į pakuotės turinį