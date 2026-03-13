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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
„SpeedPro Max Aqua“ Belaidis dulkių siurblys-šluota
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC6904/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Visi (9)
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
Grindų valiklio ar šilto vandens pylimas į „Philips“ dulkių siurblio–šluotos bakelį
„Philips SpeedPro (Max) Stick“ dulkių siurblio akumuliatoriaus keitimas
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Įkraunamo siurblio-šluotos priedasMikropluošto šluostės
Įkraunamo siurblio-šluotos priedas
„Philips SpeedPro Max“ vamzdelis
Elektrinis antgalis vandeniui
Pakaitinis rinkinys
Antgalio šepetėlio rinkinys
Mano „Philips“ belaidis dulkių siurblys neįsijungia
Belaidis dulkių siurblys „Philips“ greitai išsikrauna
Iš „Philips Wet“ dulkių siurblio išbėga mažiau vandens nei įprastai
Naudodamas „Philips“ dulkių siurblį jaučiu elektros smūgius
Maža 8000 serijos belaidžio dulkių siurblio „Philips“ siurblio galia
Susisiekimas su „Philips“
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