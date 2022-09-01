GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti

Nutraukta gamyba

„Performer Compact“Dulkių siurblys su maišeliu

FC8379/09

4.8
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
Naujasis „Philips Performer Compact“ dulkių siurblys – minimalios pastangos ir geriausi valymo rezultatai. Dėl „AirflowMax“ technologijos siurbimo galia ilgiau išlieka didelė. „TriActive“ antgalis efektyviai valo įvairius grindų paviršius.
Peržiūrėti visas naudas

Kompaktiškas ir galingas, su „AirflowMax“ technologija

Itin veiksmingas. Paprasta naudoti

  • 99,9 % dulkių surinkimas

  • 900 W

  • 3 l

  • „Turbo“ šepetys

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgiau* išlaikyti didžiausią siurbimo galią iki visiškai užsipildant maišeliui. Technologija sukurta pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus: 1) unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio paviršių; 2) specialiai sukurtą dulkių kamerą, kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai; 3) aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes neužsikemša, ir tai apsaugo nuo siurbimo galios sumažėjimo.

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir giliai išvalo dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didesnę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalus.

„Turbo“ šepetys, švarūs namai ir jokių gyvūnų plaukų

„Turbo“ šepetys, švarūs namai ir jokių gyvūnų plaukų

„Turbo“ šepetys giliai išvalo kilimus, lengvai pašalina plaukus ir pūkus. Besisukantis šepetys antgalyje aktyviai šalina smulkias dulkių daleles ir augintinių plaukus, tad išvalo geriau.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612378
  • Award image VRS_AWARD-961262

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Чудесна прахосмукачка !

Прахосмукачката върши чудесна работа - с нея се чисти балкон ,застлан с изкуствена трева ( върху нея падат листа,клончета и тн....имаме и дългокосместа котка )...Избрахме точно този модел ,защото трябваше да е със силна смукателна мощ и лесна за обслужване . Цветът е бонус - допада ни много :)

Argumentai už

Мощно засмуква, чисти добре, има много приставки,лесно сглобяване и разглобяване , стабилна.

Argumentai prieš

Няма.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка

15/04/2020

Slovenija

Slovenija

odličen

odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko

29/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vuče ko zmaj

Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).