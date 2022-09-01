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Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
900 W
3 l
„Turbo“ šepetys
Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgiau* išlaikyti didžiausią siurbimo galią iki visiškai užsipildant maišeliui. Technologija sukurta pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus: 1) unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio paviršių; 2) specialiai sukurtą dulkių kamerą, kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai; 3) aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes neužsikemša, ir tai apsaugo nuo siurbimo galios sumažėjimo.
„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir giliai išvalo dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didesnę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalus.
„Turbo“ šepetys giliai išvalo kilimus, lengvai pašalina plaukus ir pūkus. Besisukantis šepetys antgalyje aktyviai šalina smulkias dulkių daleles ir augintinių plaukus, tad išvalo geriau.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
И.Димитрова
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Чудесна прахосмукачка !
Прахосмукачката върши чудесна работа - с нея се чисти балкон ,застлан с изкуствена трева ( върху нея падат листа,клончета и тн....имаме и дългокосместа котка )...Избрахме точно този модел ,защото трябваше да е със силна смукателна мощ и лесна за обслужване . Цветът е бонус - допада ни много :)
Argumentai už
Мощно засмуква, чисти добре, има много приставки,лесно сглобяване и разглобяване , стабилна.
Argumentai prieš
Няма.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка
Orange24
15/04/2020
Slovenija
odličen
odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Blabla
29/05/2019
Hrvatska
Vuče ko zmaj
Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).