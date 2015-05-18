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Nutraukta gamyba
FC8452/01
2000 V
350 W siurbimo galia
Šis galingas 2000 W variklis sugeneruoja maks. 350 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.
Šis didelis „Philips“ dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai teks jį keisti.
Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.
4.1
iš 5
9
Atsiliepimai
Mateusz87
18/05/2015
Polska
Polecam
Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
lilla
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
edytadominik
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01