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PowerLife Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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PowerLifeDulkių siurblys su maišeliu

FC8452/01

PowerLife Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Important Information Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail., 364 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail., 2 MB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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